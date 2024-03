Steam fait son grand retour et apporte avec lui d'excellentes nouvelles. La célèbre plateforme de Valve propose, comme à son habitude, des offres promotionnelles attrayantes pour ses clients. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une simple réduction sur un jeu spécifique. Au contraire, les utilisateurs ont l'opportunité d'essayer gratuitement deux jeux, sans aucun frais. C'est une occasion à ne pas manquer, surtout compte tenu de la popularité des jeux en question, dont l'un est particulièrement célèbre.

Deux jeux gratuits pour le week-end sur Steam !

On commence avec du lourd puisque l'un des deux jeux gratuits sur Steam n'est autre que Mortal Kombat 1. Pour rappel, la version 2023 de Mortal Kombat 1, développée par NetherRealm Studios et publiée par Warner Bros. Games, est une réimagination de l'univers Mortal Kombat. Ce titre agit comme le douzième opus principal de la série et fonctionne comme un deuxième reboot, suivant celui de 2011. L'histoire du jeu reprend après les événements de Mortal Kombat 11, avec le Dieu du Feu Liu Kang qui a vaincu Kronika et Shang Tsung, utilisant ensuite l'Hourglass de Kronika pour recréer l'univers.

Le jeu innove avec l'introduction des Kameo Fighters, un ensemble unique de personnages qui assistent pendant les matchs, élargissant les possibilités de gameplay. Le jeu de base propose 22 personnages principaux et des combattants supplémentaires disponibles via le contenu post-lancement, incorporant un mélange de personnages passés de Mortal Kombat et de nouveaux combattants invités. Cette addition, avec la profondeur narrative, apporte des éléments frais à la série Mortal Kombat tout en maintenant ses caractéristiques de combat et esthétiques fondamentales.

Dans cet univers rebooté, de nombreux personnages connaissent des changements significatifs. Par exemple, Scorpion et Sub-Zero sont réimaginés comme frères et membres des Lin Kuei, chargés de protéger l'Earthrealm. En bref, une nouvelle perspective à découvrir. Il reste 2 jours pour en profiter sur Steam.

Un jeu un peu moins fun

L'autre jeu gratuit sur Steam est Fractured Online. Fractured Online est un MMORPG sandbox en monde ouvert qui mélange le combat d'action avec des environnements entièrement interactifs, attirant aussi bien les amateurs de jeu compétitif que coopératif. Développé par Dynamight Studios, le jeu propose une expérience assez particulière dès le premier jour, où les ennemis sont vaincus grâce à l'habileté et l'ingéniosité plutôt qu'à l'équipement ou au niveau. Il n'y a pas de chemins définis, offrant ainsi une aventure sans limites où les joueurs peuvent explorer de vastes mondes fantastiques, combattre des monstres et d'autres joueurs, rassembler des ressources, fabriquer et échanger des objets uniques, ou développer leur maison virtuelle en une ville prospère. Hélas, malgré les bonnes idées, le jeu ne semble pas aussi apprécié que cela. Il reçoit notamment des notes assez négatives sur Steam.