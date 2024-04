Il est souvent possible de découvrir de nouveaux jeux sans débourser grâce à diverses options telles que les abonnements, les versions bêta ouvertes ou les essais gratuits. Les joueurs sur PC profitent particulièrement de ces avantages, avec des opportunités comme les jeux offerts sur l'Epic Games Store, les cadeaux via Prime Gaming et les weekends gratuits sur Steam. D'ailleurs, deux jeux particulièrement captivants sont disponibles à l'essai gratuit sur la plateforme de Valve.

Un jeu gratuit ce week-end sur Steam

Le premier d'entre eux sur Steam est Fallout 76. Fallout 76 est un jeu de rôle et de survie développé par Bethesda Game Studios. Sorti en 2018, ce jeu se distingue comme le premier titre multijoueur de la série Fallout. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique ouvert, en Virginie-Occidentale, où les joueurs émergent d'un abri souterrain appelé Abri 76 après une guerre nucléaire. Le jeu met l'accent sur la coopération et la compétition entre les joueurs dans la reconstruction du monde extérieur, la collecte de ressources, la construction de bases et la défense contre des créatures mutantes ainsi que d'autres joueurs. Fallout 76 a initialement reçu des critiques mitigées en raison de nombreux bugs et d'un manque de contenu narratif. À l'époque on avait pu vous en faire mention dans notre test sur Gameblog. Mais il a été amélioré depuis grâce à plusieurs mises à jour importantes. Pour en avoir le cœur net, vous pourrez d'ailleurs y jouer gratuitement pendant 6 jours, à compter du 12 avril 2024.

Un peu de sport aussi

Changement de ton. Puisque l'autre jeu gratuit est PGA Tour 2K23. Un jeu vidéo de simulation de golf développé par HB Studios et publié par 2K Sports. Sorti en 2022, ce jeu permet aux joueurs de vivre l'expérience du golf professionnel en incarnant certains des plus grands golfeurs du monde ou en créant leur propre golfeur pour participer à divers tournois officiels du PGA Tour. Le jeu offre des graphismes réalistes, une physique de balle améliorée, et plusieurs modes de jeu. Y compris des matchs en ligne et des défis de carrière. PGA Tour 2K23 est apprécié pour son accessibilité aux débutants tout en proposant des options avancées pour les joueurs expérimentés, ce qui le rend attrayant pour un large éventail de fans de golf. Globalement, PGA Tour 2K23 se positionne comme une référence dans le domaine des jeux de simulation de golf. C'est disponible pendant 3 jours.