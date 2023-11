Comme chaque semaine, Steam propose quelques jeux gratuitement le temps d'un gros week-end. Parfois, il offre également une poignée de titres, comme l'Epic Games Store, mais cette semaine, ce sont bel et bien des jours d'accès gratuit qui sont mis sur la table. En revanche, cela ne vous empêchera pas de profiter de l'intégralité des jeux ci-dessous gratuitement et dans leur entièreté. De plus, avec Steam, c'est vraiment gratuit, il n'y a aucune condition pour profiter de l'offre.

Un jeu de simulation gratuit quelques jours sur Steam

Au menu de cette nouvelle flopée de jeux, on retrouve d'abord une simulation aussi déjantée que très appréciée par la communauté. Il s'agit ici de Bus Simulator 21, un jeu de conduite de bus en milieu urbain qui vise un public de niche et de curieux. Comme beaucoup de jeux de cette trempe, Bus Simulator ne va clairement pas vous séduire avec sa plastique, il va plutôt vous captiver avec ses mécaniques de jeu poussées, sa simplicité qui va à l'essentiel et rien de plus. Bus Simulator 21 Next Stop est jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 5 novembre.

Le dernier gros jeu de Capcom jouable gratuitement ce week-end

Autre titre accessible gratuitement durant quelques jours sur Steam, Exoprimal, le dernier gros jeu de Capcom. Dans ce shooter multijoueurs, on est amené à coopérer avec trois autres camarades pour affronter une autre équipe de quatre joueurs dans des missions asymétriques où l'on défouraille des dinosaures aliens par paquet de 100. Il arrive aussi parfois que l'on doive collaborer avec nos adversaires pour mener à bien des affrontements titanesques contre des milliers de dinos et/ou des boss colossaux. Un jeu ultra bourrin et suffisamment fun pour vous faire tenir tout un week-end de jeu gratuit.

On n'oubliera pas l'un des meilleurs jeux d'Ubisoft au passage

Dernier jeu proposé gratuitement sur Steam, ANNO 1800. L'énorme jeu de gestion d'Ubisoft continue en effet sa campagne de séduction commencée il y a plusieurs jours et reste gratuit jusqu'au 5 novembre également. ANNO 1800 nous propose une campagne narrative de plusieurs heures au cœur d'une des époques les plus marquantes de l'histoire industrielle et des nouvelles technologies. On pourra y créer son royaume, ni plus ni moins, jouer de la diplomatie ou conquérir par la force, tout en s'assurant du bon développement de sa population.