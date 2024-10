Steam, plateforme incontournable pour les amateurs de jeux vidéo, propose régulièrement des offres très intéressantes. Certains jeux sont gratuits pendant un temps limité, d'autres sont offerts à vie. C'est une belle occasion de découvrir de nouveaux titres sans dépenser un sou. Voici donc un tour d'horizon des jeux gratuits à ne pas rater en ce moment, qu'ils soient temporaires ou à garder pour toujours.

Les jeux Steam jouables gratuitement

Il arrive souvent que Steam lance des « week-ends gratuits », permettant aux joueurs de profiter d'un jeu complet pendant quelques jours. C'est une super opportunité pour tester des jeux que vous n’auriez peut-être pas essayés autrement. Actuellement, deux jeux sont en accès gratuit pour une durée limitée.

Vous rêvez de passer vos journées à nettoyer, mais de façon zen et sans vous salir ? PowerWash Simulator est fait pour vous. Ce jeu propose de nettoyer toutes sortes d'objets et de lieux, du camion à la maison en passant par des monuments. Il n'y a pas de stress, juste vous et votre nettoyeur haute pression. L’expérience est relaxante et même un peu addictive. Avec un accès gratuit jusqu'au 18 octobre 2024, c’est le moment parfait pour voir si ce jeu zen est fait pour vous. Idéal pour un week-end détente.

Si vous aimez les jeux de stratégie, vous allez adorer Kingdom Two Crowns. Vous incarnez un roi ou une reine, avec pour mission de bâtir et défendre votre royaume contre des créatures maléfiques. Ce jeu se joue en coopération, ce qui le rend encore plus captivant. Simple, mais stratégique, Kingdom Two Crowns vous plonge dans une ambiance médiévale avec un design minimaliste et charmant. Il est jouable gratuitement jusqu’au 22 octobre 2024, alors ne tardez pas à l'essayer.

PowerWash Simulator

Kingdom Two Crowns

Les jeux gratuits à garder à vie

En plus des jeux gratuits pour une durée limitée, Steam propose parfois des jeux que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque pour toujours. Voici trois jeux disponibles en ce moment, gratuitement et à vie.

Unplagued vous plonge dans la peau d’un scientifique tentant de stopper une pandémie mystérieuse. C’est un jeu qui mélange exploration, énigmes et survie. Vous devrez gérer vos ressources avec soin tout en cherchant un remède.

Envie de quelque chose de plus simple et relaxant ? Minimalism est un jeu de puzzle au design épuré où l’essentiel repose sur la réflexion. Vous manipulez des formes géométriques pour résoudre des énigmes. Pas de fioritures, juste de la pure réflexion dans un environnement calme.

Castle Break un jeu indépendant de style arcade qui mélange plusieurs genres comme le breakout (casse-briques) et des éléments de physique, de tir et de construction. Le but du jeu est d'utiliser votre souris comme dans le hockey sur air pour renvoyer des bombes vers le château maléfique et détruire ses tours, roquettes et lasers. Vous devez aussi protéger de petits personnages qui sont essentiels pour remporter la partie.

Unplagued

Minimalism

Castle Break

Source : Steam