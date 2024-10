À 17h00, l'Epic Games Store va régaler les joueurs avec GhostWire Tokyo de Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within). En plus de ce jeu solo offert à tous les utilisateurs, il y aura un titre multijoueur intitulé With It dans lequel deux équipes, les Chasseurs et les Sorcières, s'affrontent pour des parties de cache-cache endiablées. Comme d'habitude, Steam n'est pas en reste et propose de son côté deux nouveaux jeux supplémentaires.

Deux jeux gratuits sur Steam à récupérer

Steam comme l'Epic Games Store veillent à offrir des jeux gratuits toutes les semaines à leurs utilisatrices et utilisateurs. Depuis quelques heures, et jusqu'à la semaine prochaine, la boutique de Valve permet de télécharger gratuitement UNLOVED via son partenaire Fanatical. Il s'agit d'un jeu horrifique basé sur le mod pour Doom2. Un FPS bourrin donc avec des monstres, des grosses pétoires et des lieux exigus à l'image des anciens jeux de Bethesda. Mais il y a également une autre expérience du même genre à récupérer dès maintenant sur Steam.

Unloved

« UNLOVED est un endroit étrange. Une réalité tordue. Un cauchemar qui prend vie. Un endroit où des démons et des monstres odieux se manifestent et possèdent les vivants avec un seul but : vous éliminer. Rien ne vous veut ici. Et il n'y a pas d'issue. Seul l'ascenseur vous mène de plus en plus loin dans les ténèbres de votre folie ». UNLOVED est jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs en ligne et permet d'explorer un nombre infini de niveaux de sous-sol générés de manière procédurale. Il est disponible sur Steam via Fanatical.

Egg Raiders

Le deuxième jeu gratuit Steam du jour, c'est Egg Raiders. Un jeu d'horreur coopératif à 4 joueurs où il faut infiltrer une zone infestée de monstres, survivre pendant 3 jours, collecter du butin et s'échapper avant l'arrivée de plus de monstres. Selon les développeurs, il est nécessaire de faire preuve de stratégie pour s'en sortir, mais aussi avoir l'esprit d'équipe. Contrairement à UNLOVED, Egg Raiders est un free to play qui est disponible directement sur Steam en accès anticipé pour le moment. La version finale gratuite devrait être lancée le 1er avril 2025.

Pour obtenir gratuitement UNLOVED, il ne suffit pas de se rendre sur la page Steam comme d'habitude. En effet, tout passe principalement par le partenaire de Valve, Fanatical. Afin d'y voir plus clair, voici les étapes à suivre si vous êtes intéressés. À noter que vous avez jusqu'à mardi prochain pour faire ces démarches.

Se rendre sur la page Fanatical d'UNLOVED

Cocher la case pour s'abonner à la newsletter de Fanatical et lier le compte Steam

Ajouter le jeu au panier et continuer jusqu'au « paiement »

Source : boutique Steam.