Chaque semaine, Steam, la plateforme de Valve, propose gratuitement divers jeux à essayer. L'objectif est clair : offrir un accès libre à un titre pour vous séduire et vous inciter à dépenser de l'argent. Bien que de nombreux joueurs restent indifférents, quelques-uns succombent à la tentation, contribuant ainsi à revitaliser des œuvres qui, dans certains cas, peuvent être peu connues. Cependant, cela ne semble pas vraiment s'appliquer aux jeux du jour. Voyez plutôt.

Sid Meier’s Civilization 6 à essayer gratuitement sur Steam

Cette semaine sur Steam, les joueurs peuvent profiter d'un véritable mastodonte de la stratégie, et plus précisément du 4X, avec Civilization 6. Dans ce jeu, les joueurs choisissent une civilisation historique à contrôler, chacune dirigée par un leader unique possédant ses propres capacités spéciales, unités et bâtiments. Le jeu se déroule sur une carte du monde divisée en hexagones, où les joueurs doivent explorer, développer leurs villes, gérer leurs ressources, engager des interactions diplomatiques avec d'autres civilisations, et souvent entrer en conflit pour assurer la suprématie de leur empire.

Une nouveauté de Civilization 6 par rapport à ses prédécesseurs est le système de districts, qui requiert que les joueurs placent certaines structures dans des districts spécialisés à l'extérieur du centre-ville, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de stratégie dans la planification urbaine et le développement. Civilization 6 a été bien accueilli tant par la critique que par les joueurs. Surtout pour son gameplay profond et stratégique, ainsi que pour ses nombreuses innovations par rapport aux titres précédents. Depuis sa sortie, il a été enrichi de plusieurs extensions et packs de contenu. Ceux-ci ajoutent de nouvelles civilisations, leaders, mécaniques de jeu et défis. Vous avez 3 jours pour découvrir le tout gratuitement, soit tout le week-end (25 février 2024).

Dying Light 2

Sur Steam, nous avons également accès à Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition. Une version améliorée et étendue du jeu original Dying Light 2 Stay Human, un jeu d'action-aventure et de survie en monde ouvert. Développé par Techland, ce titre plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique envahi par des zombies. Où l'humanité lutte pour survivre dans des cités-États et des bastions de civilisation. La Reloaded Edition enrichit l'expérience de base avec des contenus additionnels. Mais aussi des améliorations graphiques et des ajustements de gameplay. Idem, vous avez 3 jours pour en profiter.

Une dernière surprise

Enfin, vous pouvez garder à vie le DLC Eco-friendly Decoration Set pour Garden Life. Garden Life A Cozy Simulator de son petit nom est un jeu de simulation de jardinage relaxant sorti le 22 février 2024. Dans ce jeu, les joueurs ont la possibilité de créer et de gérer leur propre jardin de rêve dans un monde paisible et coloré. Le jeu offre une expérience de jardinage basée sur des techniques réelles adaptées pour que tout le monde puisse en profiter. Une fois dans la bibliothèque Steam, vous pouvez le garder à vie.