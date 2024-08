En plus des jeux disponibles dans le cadre du traditionnel week-end gratuit, c'est en ce moment la foire aux jeux gratuits quant à eux à conserver indéfiniment sur Steam. Le temps est toutefois compté pour certains d'entre eux. Voyons donc tout plus en détail ce que propose la plateforme de Valve en ce moment.

Un tas de jeux gratuits à garder à vie sur Steam, mais il faut se dépêcher

Parons donc au plus pressé en s'attardant sur les jeux gratuits à garder sur Steam, mais accompagnés d'une date butoir. Pour commencer, nous avons Distance Space, développé par PixelMouse et sorti en 2016. Si vous êtes féru de Space Invaders et autres titres de ce genre, ce jeu devrait vous ramener en enfance. Attention toutefois, celui-ci n'est gratuit que jusqu'au 24 août à 19 heures. Il faudra donc faire vite pour en profiter.

On enchaîne sur les jeux avec une direction artistique minimaliste mais amusants avec Drawful 2, développé par Jackbox Games et sorti aussi en 2016. Il s'agit cette fois d'un jeu de dessins multijoueur pour égayer vos soirées entre amis en essayant de reproduire tant bien que mal des situations loufoques. Cette offre de jeu gratuit à garder à vie sur Steam prendra quant à elle fin le 28 août à 19 heures. Vous avez encore un peu de temps pour dessiner l'idée de l'ajouter à votre bibliothèque.

On termine le tour d'horizon des jeux gratuits à récupérer à vie rapidement sur Steam avec Weapon of Choice DX. À l'instar de Distant Space, il s'agit d'un vibrant hommage aux jeux rétro, et plus précisément des side-scroll shooters. Ce jeu de Mommy's Best Games sorti en 2015 vous propose d'incarner différents personnages avec des compétences et armes uniques. Celui-ci peut être ajouté à votre libraire gratuitement jusqu'au 22 septembre.

D'autres jeux gratuits à garder, sans condition de temps

Passons maintenant aux dernières apparitions de jeux gratuits à garder sur Steam, mais sans date butoir. Là encore, il y a du beau monde, avec pour commencer Creative Console, en accès anticipé et développé par JJS Games. Le postulat du jeu est aussi simple qu'accrocheur : créer votre propre jeu grâce à diverses cartes. Vous pourrez ainsi placer des objets, apprendre des compétences, régler la difficulté, et tant d'autres options dont la seule limite est votre imagination.

Autre jeu gratuit récemment arrivé sur Steam qui a eu son petit succès : Supermarket Together. Sorti le 9 août totalement gratuitement, il vous propose comme son nom l'indique de gérer un supermarché, seul ou à plusieurs, avec tout le chaos que cela implique. Pour rester sur les jeux de gestion, nous avons également TCG Card Simulator Prologue. S'il ne s'agit que du début de ce jeu de gestion d'un magasin de cartes à échanger, ce titre sorti le 9 août connaît déjà une superbe réception, qui projet de belles choses pour sa version finale. Enfin, encore en guise de version précoce, Steam propose de découvrir sans bourse délier Hollow Survivors Prologue, un mélange entre Survivor et Dungeon Crawler chatoyant.

Enfin, nous avons bien sûr les jeux proposés dans le cadre du week-end gratuit sur Steam. À savoir Diablo 4, CLassic Marathon Infinity, Core Keeper et Hellcard. Tout un programme de jeux gratuits en cette fin de semaine sur la plateforme de Valve, en somme.

Source : Steam