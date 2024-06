C'est donc votre dernière chance d'essayer les jeux gratuits proposés par Steam, avant de devoir attendre vendredi pour découvrir les prochaines offres sur la plateforme de Valve. Ceci étant dit, les titres proposés dans le cadre de du week-end seront encore en réduction pendant quelques jours, si jamais l'essai s'est montré concluant.

Dernière ligne droite pour les jeux gratuits du week-end sur Steam

Le premier jeu gratuit proposés par Steam à retenir est une véritable référence de son genre, développé par Paradox Interactive et sorti en 2016 : Stellaris. Il s'agit plus précisément d'un jeu de grande stratégie en 4X, dans un univers de science-fiction fixant sa trame narrative en 2200. Vous pourrez choisir d'incarner l'une des nombreuses espèces disponibles, développer votre empire, puis vous engager dans le commerce, la diplomatie ou la guerre avec les autres factions. Celui-ci est encore disponible gratuitement pour les 10 prochaines heures.

Le second jeu gratuit proposé par Steam change complètement de perspective, puisqu'il s'agit de Mannequin, développé par Fast Travel Games et le 20 juin en early access. Il s'agit donc d'un tout nouveau jeu en réalité virtuelle social furtif en 2 contre 3. Plus exactement, deux agents d'élite traquent les mannequins, des extraterrestres métamorphes qui se font passer pour des statues humaines. Les mannequins doivent donc utiliser la ruse et leurs capacités d'immobilisation pour surprendre les humains. Ceux-ci disposent heureusement de nombreux moyens de se défendre. Cette tentative de proposer une forme de prop hunt en réalité virtuelle se montre donc plutôt convaincante. Dans son cas, l'offre d'essai gratuite expire malheureusement dans les deux prochaines heures.

Les jeux du week-end en réduction une fois l'offre d'essai passée

Si jamais l'un ou l'autre jeu proposé par Steam vous intrigue, que vous ayez eu le temps de l'essayer ou non, il sera encore possible d'en faire l'acquisition à prix réduit. S'agissant de Stellaris, il sera jusqu'au 27 juin affiché à 11,99€ au lieu de 39,99€, soit 70% de réduction. Il existe également une édition « Nouveau Joueur », comprenant le jeu de base et deux DLC, proposé quant à lui à 29,99€ au lieu de 59,99€, soit 50% de réduction. S'agissant du jeu VR Mannequin, il est en promotion jusqu'au 4 juillet, à 14,99€ au lieu de 19,99€, soit 25% moins cher.

Rendez-vous en tout cas ce vendredi pour découvrir les prochains jeux ciblés par Steam dans le cadre de son offre d'essai gratuite pour le week-end.