Steam, c'est un peu le repère des bons plans, des promotions alléchantes. Il suffit d'être patient et d'attendre le bon moment pour profiter de certains jeux à prix réduit. Mais parfois, on a carrément affaire à des titres disponibles gratuitement. Ceci dit, c'est souvent des essais gratuits qui ne nous laissent pas forcément le temps de les finir. Néanmoins, en ce moment, vous pouvez obtenir trois jeux sans mettre la main au portefeuille, et les garder à vie dans votre bibliothèque.

Trois jeux gratuits à récupérer sur Steam

On commence par Dead Island : Riptide Definitive Edition. Vous connaissez sans doute la licence qui a rencontré un succès indéniable. Techland a su frapper fort en proposant un véritable défouloir contre des zombies. Ici, on est face à un standalone du premier opus plutôt apprécié. Si vous aimez trucider des infectés de toutes les manières possibles et imaginables, il vaut mieux ne pas faire l'impasse dessus. D'autant plus qu'il coûte normalement 19,99€, alors que là, vous pouvez l'avoir gratuitement sur Steam. Par contre, il ne va pas falloir traîner, puisque dès demain à 17h00, l'offre ne sera plus valable. Dans le doute, dépêchez-vous.

L'autre jeu qui ne demande pas de faire chauffer la carte bleue, c'est Driftland : The Magic Revival. Pour le coup, c'est un cas un peu plus particulier. En effet, pour l'obtenir, il y a une petite condition à remplir. Vous allez devoir passer par le site Fanatical. Techniquement, il est censé être disponible à 16,99€, mais ici, il vous invite à le récupérer sans débourser un seul centime. Ensuite, il ira directement dans votre catalogue Steam. Par contre, vous allez être obligé de vous abonner à la newsletter par e-mail pour y avoir accès. Il est possible de se désinscrire à tout moment, mais voilà, on préfère vous prévenir.

Quant au contenu de cette production signée Star Drifters, il s'agit d'un jeu de stratégie prenant place dans un monde de fantasy. Vous incarnez un mage qui va devoir se construire une armée pour sauver la planète Driftland qui a subi les ravages de la guerre. Si vous êtes intéressé, tout comme Dead Island, il ne faut pas perdre de temps. Vous avez encore six jours pour vous en emparer et l'ajouter sur Steam. C'est une marge un peu plus grande, mais n'attendez pas trop non plus, car ça pourrait vous sortir de la tête.

Un autre jeu à récupérer gratuitement

Notre dernier jeu sur la liste à obtenir sur Steam, c'est RPG Maker XP. On vous en a déjà parlé hier, c'est un jeu/outil servant à créer son propre jeu de rôle. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des compétences pointues en programmation, d'où le fait que c'est assez intéressant. Vous l'aurez compris, ça ne donne pas accès à des productions vidéoludiques, mais ça vous permet d'en façonner une de toutes pièces, avant de la proposer aux autres joueurs. Est-ce que vous avez l'âme d'un développeur ? C'est possible, et ça ne coûte rien d'essayer. Du moins, jusqu'au 19 février à 19h00, date à laquelle il repassera à 24,50€.