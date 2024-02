Une fois n'est pas coutume, on est venu vous parler à nouveau de Steam. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plateforme de Valve fourmille d'offres alléchantes diverses et variées. Et justement, en ce moment, il est possible d'essayer deux jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Il y a juste une précision à apporter : il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter sans faire chauffer la carte bleue. Vous l'aurez compris, il ne faut pas traîner, surtout quand on voit les titres concernés.

Deux énormes jeux à essayer gratuitement sur Steam

Le premier, c'est Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition. Vous connaissez sans aucun doute la licence de Techland qui mélange parkour et survie dans un monde ouvert. Que ce soit le 1 ou le 2, on est face à un véritable défouloir dans lequel on dézingue des zombies à toutes les sauces. C'est donc plutôt intéressant à faire gratuitement grâce à Steam. D'autant plus qu'il s'agit de la version améliorée et étendue du deuxième opus. Elle comprend notamment son fameux DLC, « Bloody Ties ».

En outre, elle apporte également des améliorations graphiques dans la balance et des ajustements au niveau du gameplay. Vous avez clairement de quoi faire côté contenu, mais comme on l'a déjà expliqué, le temps presse. Pour être plus précis, vous n'avez plus que 10 heures pour le tester via Steam. C'est peu, mais il faut prendre ça comme une démo qui permet de se forger une première opinion sur le jeu. Si ça ne vous intéresse pas, alors l'autre titre disponible gratuitement sera peut-être votre tasse de thé.

Cette fois, on s'attaque à Civilization 6. La franchise maître dans l'art de la stratégie et du 4X. Dans nos colonnes, le 6 a reçu la note de 8/10. Ici, on choisit une civilisation historique à contrôler, avec un leader possédant des capacités spéciales, des unités et des bâtiments. Le but étant alors de développer son empire, gérer ses ressources, et parfois entrer en conflit avec d'autres civilisations. Pour information, l'essai gratuit sur Steam donne accès à toutes les extensions et packs de contenu parus à ce jour. Qu'est-ce que vous attendez ? Foncez !

Une petite surprise à obtenir

Avant de partir, sachez qu'il y a une dernière petite surprise disponible sur Steam. Cette fois, vous avez jusqu'au 29 février pour la récupérer gratuitement à vie. C'est le DLC Eco-friendly Decoration Set pour Garden Life. Le jeu est sorti le 22 février 2024, et il propose aux joueurs de créer et de gérer le jardin de ses rêves. Un concept simple, mais efficace, et qui a rencontré son petit succès. La preuve, sur la plateforme de Valve, il affiche une moyenne « Très positive » pour 130 évaluations. Un beau score qui doit vous donner une idée de la qualité du titre.