C'est la fin de semaine, et si c'est habituellement l'Epic Games Store qui dégaine en premier ses jeux gratuits, mais il arrive parfois que les offres Steam prennent de l'avance. C'est le cas aujourd'hui, puisque la célèbre plateforme a déjà révélé l'identité d'un de ses jeux gratuits du week-end. Au menu, du fun, de la stratégie et beaucoup, beaucoup d'explosions. A cela s'ajoute l'arrivée du plus gros FPS de la fin d'année qui se laisse approché gratuitement quelques jours et un jeu coopératif à récupérer impérativement . Il y a de quoi faire ce week-end sur Steam !

Un jeu explosif jouable gratuitement pour finir la semaine en beauté

Quand on est enfant, on s'amuse tous à faire des forts ou des planques pour nos petits soldats, poupées ou peu importe. Et comme nous sommes tous de grands enfants, Steam nous propose de redevenir des gamins avec Forts, un jeu de construction de fort ET de destruction bien entendu. Le jeu est jouable gratuitement dès maintenant et ce jusqu'au dimanche 15 octobre. Forts vous propose donc des combats acharnés en face à face contre d'autres adversaires IA ou réels, où vous devrez construire des forts, de véritables bases sur des terrains parfois accidentés tout en vous défendant contre vos adversaires qui auront bien entendu le même objectif que vous : s'installer et vous anéantir. Simple d'accès, Forts est très apprécié sur Steam, notamment grâce à son gameplay simple et addictif, son aspect stratégique avancé et surtout sa grande rejouabilité. Pourquoi ne pas tenter l'expérience ? C'est gratuit, et c'est toujours rigolo de tout faire péter, non ?

Call of Duty Modern Warfare 3 jouable gratuitement sur Steam avec sa bêta ouverte

Enfin, pour les amateurs de FPS, sachez que la bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 3 débutera également ce week-end sur tous les supports, y compris sur Steam notamment. Le prochain volet de la célèbre licence d'Activision promet un véritable retour aux sources en ce qui concerne son multijoueur. 16 cartes, toutes issues des MW2 et MW3 originaux, qui ont toutes été remises à neuf pour répondre aux nouvelles normes et au gameplay bien plus vif et malléable qu'auparavant. On attend également des dizaines d'armes, un gunsmith ultra poussé, un mode zombie open world déjà qualifié de révolutionnaire, et bien sûr un nouveau chapitre de Warzone. Mais avant de découvrir tout cela au mois de novembre, vous pourrez déjà goûter au multijoueur le temps d'un gros week-end. Les premiers retour concernant le jeu son d'ailleurs très bon puisque la bêta s'est déjà laissé approché sur PS5 le week-end dernier. La bêta ouverte de Modern Warfare 3 sera disponible du 14 au 16 octobre sur PC, notamment via Steam, mais aussi sur consoles.

Dernière chance pour ce jeu coop gratuit !

Petite piqûre de rappel avant de conclure cet article : vous pouvez toujours récupérer gratuitement We Were Here Expeditions Friendship, un jeu d'énigmes coopératif hyper bien ficelé. La coopération à deux est essentielle, voire obligatoire, pour réussir les différents puzzles qui se dresseront sur votre route dans ce petit jeu "one shot" de quelques heures. Dernier opus d'une franchise bien connue des amateurs du genre, We Were Here Expedition Friendship est actuellement récupérable gratuitement et ce jusqu'au 13 octobre en fin de journée. Vous l'aurez compris, il ne vous reste plus que quelques heures !