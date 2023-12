C'est le moment idéal pour profiter de jeux vidéo sans frais. Les plateformes populaires telles que l'Epic Games Store et GOG ont déjà commencé à offrir des jeux gratuits pendant toute la semaine. Maintenant, c'est au tour de Steam de gâter ses utilisateurs. Cependant, sur Steam, l'approche est légèrement différente. Au lieu de donner des jeux, Steam propose souvent des week-ends gratuits où une variété de titres peut être jouée sans coût. C'est une excellente opportunité, surtout si vous cherchez des activités pour le week-end.

Une perle multijoueur sur Steam

On commence avec du lourd puisqu'il s'agit tout simplement du mode multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty Modern Warfare 3 propose une expérience de jeu multijoueur et en mode zombie dynamique. En multijoueur, il introduit un nouveau mode 3v3v3 Cutthroat sur les cartes Core Multiplayer, avec une jouabilité à une vie par tour. En mode zombie, Operation Deadbolt offre une expérience Zombies en monde ouvert sur la plus grande carte Zombies de Call of Duty. Les joueurs peuvent compléter des contrats, améliorer leurs armes et équipements, et extraire avec succès pour conserver des acquisitions. Le jeu propose également des éléments tactiques et des mises à niveau de terrain uniques​. Bref, vous allez pouvoir y jouer tout le week-end. Pas mal non ?

Balade dans la nature

Changement d'ambiance avec TheHunter: Call of the Wild, un jeu de simulation de chasse en monde ouvert, lancé en 2017, qui offre une expérience de chasse immersive et réaliste. Les environnements du jeu sont particulièrement réalistes, proposant plusieurs réserves de chasse avec leur propre écosystème, incluant des forêts, des plaines et des montagnes. La faune est diverse et bien représentée dans le jeu. Les joueurs peuvent chasser une grande variété d'animaux, des cerfs et des sangliers aux ours et aux lynx. Chaque espèce se comporte de manière réaliste, avec des schémas de mouvement et des habitudes qui reflètent ceux de leurs homologues réels.

Les mécanismes de chasse du jeu nécessitent l'utilisation de stratégies réalistes telles que le pistage, l'utilisation de leurrés et l'approche furtive pour se rapprocher des proies. Les conditions météorologiques et l'heure de la journée influencent également l'expérience de chasse. En termes d'équipement et de personnalisation, le jeu offre un large éventail d'options. Les joueurs peuvent choisir parmi différentes armes et équipements, allant des fusils de chasse aux arcs, et peuvent personnaliser leur équipement tout en améliorant leurs compétences de chasse. Bref, l'occasion de faire des ballades dans la nature sur Steam, même si vous n'aimez pas la chasse.

Un gros RPG

Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition est une version améliorée du jeu de rôle original Pathfinder: Wrath of the Righteous, basé sur le système de jeu de rôle sur table Pathfinder. Le jeu se déroule dans un univers fantastique inspiré de la mythologie et de la littérature médiévale. L'histoire se concentre sur une lutte contre les forces démoniaques qui ont envahi le monde. Les joueurs jouent le rôle d'un héros (ou d'une héroïne) qui se lance dans une quête pour repousser ces forces et restaurer l'ordre.

En tant que RPG classique Pathfinder propose une expérience de jeu assez profonde, avec des éléments de stratégie et de gestion de personnage. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes de personnages, chacune avec ses propres compétences et capacités. Le jeu incorpore des éléments tactiques, notamment dans les combats où les décisions stratégiques et le positionnement sont essentiels. Un gros monument du RPG sur Steam donc.