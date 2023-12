Les fêtes de Noël, ça fait toujours un peu mal au portefeuille. En même temps, c'est le moment de faire plaisir à ceux qui comptent pour nous. Du coup, on n'a pas forcément de l'argent à mettre dans des jeux. Heureusement, Steam n'est pas dupe, et a pensé à tout. Vous avez encore l'occasion d'essayer trois jeux gratuitement sur la plateforme, mais attention, l'offre va bientôt prendre fin. On vous conseille donc d'en profiter un maximum, d'autant plus qu'il s'agit de gros titres.

Trois jeux gratuits sur Steam, mais plus pour longtemps

Pour le coup, il y en aura pour tous les goûts. Si vous êtes branché FPS nerveux en multijoueur, l'un des fameux jeux temporairement gratuits va vous plaire. Mais si ce n'est pas le cas, Steam a tout de même d'autres propositions en réserve. Les aficionados de RPG devraient normalement y trouver leur compte, à l'image de celles et ceux qui apprécient les jeux de simulation. On vous laisse découvrir ça ci-dessous, mais n'oubliez pas, c'est seulement pour une durée limitée.

Un FPS, un RPG, et un jeu de chasse

On commence avec le plus gros morceau : Call of Duty Modern Warfare 3 sur Steam. Eh oui, ça ne rigole pas. On ne présente plus vraiment la licence, mais dans le doute, on va faire une piqûre de rappel pour ceux du fond. Ici, MW3 propose une expérience de jeu multijoueur, et un mode Zombies bien nerveux. La particularité de cet opus, c'est qu'il invite le joueur à prendre part à un mode 3v3v3 Cutthroat sur les cartes Core Multiplayer, avec une jouabilité à une vie par tour. Du côté du Zombies, l'Operation Deadbolt propose d'évoluer dans un monde ouvert sur la plus grande carte Zombies de Call of Duty. Pas mal, non ? Vous n'avez plus que quelques heures pour vous faire la main dessus. Foncez !

On poursuit avec Pathfinder : Wrath of the Righteous Enhanced Edition sur Steam. Le nom est un peu long, mais ça va probablement vous intéresser. On a affaire à la version améliorée du jeu de rôle original Pathfinder : Wrath of the Righteous. Le cadre est posé dans un univers fantastique et on retrouve des éléments inspirés de la mythologie et de la littérature médiévale. Niveau gameplay, c'est du RPG qui mêle stratégie, gestion de personnage, et une certaine profondeur dans l'écriture. Si vous êtes fans du genre, il ne faut surtout pas le louper. Une fois encore, il n'y a plus beaucoup de temps pour le tester sur Steam, mais ce sera suffisant pour vous faire un premier avis.

Terminons avec TheHunter: Call of the Wild. Fini la guerre, fini le jeu de rôle, on passe à un titre plus « réaliste ». Pour cause, c'est un jeu de simulation de chasse en monde ouvert. Vous l'aurez compris, on cherche avant tout une expérience immersive, qui fait appel à la patience, à la dextérité. Au menu, plusieurs réserves de chasse avec leur propre écosystème. Parcourez des plaines, des montagnes, des forêts, et autres environnements variés. Pour abattre vos proies, il va falloir être tactique et user de leurres pour s'en approcher. Qu'attendez-vous pour vous lancer sur Steam ?