Steam, les promotions agressives, les bons plans en tout genre, c'est une vieille histoire d'amour. On espère que vous avez eu le temps de profiter des soldes du printemps. Même si c'est maintenant terminé, la plateforme de Valve n'a pas dit son dernier mot. Pour cause, il y a actuellement deux jeux dans la boutique qui sont jouables, sans frais supplémentaires. Vous n'avez que quelques jours pour leur donner une chance, alors on vous conseille de foncer sans plus attendre.

Deux jeux à faire gratuitement sur Steam, dont une licence culte

Le premier, c'est le mastodonte, c'est-à-dire Battlefield 2042. Qualifier cette franchise de « culte » voire « légendaire » n'est pas une exagération. En l'occurrence, on est face au dernier-né de la série qui, en plus d'être gratuit sur Steam, l'est aussi sur PS5 ou via le Xbox Game Pass. Comme on dit, il est sur tous les fronts. Pour le coup, c'est une bonne idée d'y jeter un œil, car il a récemment fait le plein de nouveautés grâce à la mise à jour de la saison 7 : Point de rupture. Mais qu'est-ce qu'il y a au programme de cette dernière ?

Déjà, on retrouve deux nouvelles cartes, Refuge et Stade, mais pas que. On a aussi accès à des gadgets inédits et des armes dévastatrices comme le pistolet-mitrailleur SCZ-3 ou le Predator SRAW. Vous l'aurez compris, c'est l'occasion idéale pour se faire un premier avis sur le jeu. Certes, vous allez peut-être remarquer qu'il n'a pas une moyenne excellente sur Steam. Loin de là même. Néanmoins, gardez bien en tête que ça ne vous coûte rien de l'essayer. Et là, on ne peut pas être plus littéral. Il ne faut pas non plus hésiter à ramener des amis, pour pimenter les parties.

L'autre jeu qu'il est possible de tester gratuitement, c'est Midnight Ghost Hunt. Cette fois, le nom ne va sûrement pas vous évoquer quoi que ce soit. Sachez qu'il a rencontré un beau succès sur Steam, et qu'il est enfin sorti de son accès anticipé en mars 2024. C'est un jeu de cache-cache en multijoueur. Il y a deux camps, les Fantômes et les Chasseurs. En tant qu'esprit, vous allez devoir échapper à vos poursuivants en vous fondant dans le décor, pour ensuite l'utiliser à votre avantage pour riposter. L'autre rôle est plutôt explicite, il faut renvoyer les spectres dans l'au-delà une bonne fois pour toutes. Il a l'air vraiment amusant, et c'est donc un plaisir de le voir gratuit, même si c'est pour une durée limitée.

Une offre limitée dans le temps

Si vous êtes intéressé par ces deux jeux, alors il ne va pas falloir traîner. Comme vous pouvez vous en douter, ils ne vont pas rester éternellement gratuits. Ce serait un peu trop beau pour être vrai. Dans le cas présent, vous disposez de trois jours pour essayer Battlefield 2042 et Midnight Ghost Hunt sans faire chauffer la carte bleue. Normalement, ça devrait vous laisser largement le temps de vous forger une première opinion sur ces titres. Etant donné qu'on n'a pas affaire à de grosses expériences orientées solo, vous n'avez pas besoin de vous presser pour les terminer le plus vite possible.