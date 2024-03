Il ne reste plus beaucoup de temps pour essayer ces deux jeux gratuitement sur Steam, alors c'est maintenant ou jamais pour en profiter ! D'autant plus qu'il y a une énorme licence dans le lot.

Le compte en banque se fait un peu maigre en ce moment ? Vous avez envie de faire des économies, tout en continuant à jouer aux jeux vidéo ? N'en dites pas plus, Steam a la solution pour vous. La plateforme de Valve a une belle offre en réserve à proposer : deux titres à tester, et ce, sans frais supplémentaires. Pas besoin de faire chauffer la carte bleue. Plutôt pas mal, non ? Par contre, il ne faut pas traîner, car ce gros cadeau ne va pas tarder à expirer. Autrement dit, c'est votre dernière chance.

Dernière chance pour essayer ces deux jeux gratuitement sur Steam

On commence par Midnight Ghost Hunt, le jeu qui s'adresse aux férus de chasse aux fantômes. Alors non, ce n'est pas une expérience à la Phasmophobia. Vous n'allez - normalement - pas être terrifié, bien au contraire. C'est un jeu de cache-cache en multijoueur où les joueurs se font face dans deux camps : les Chasseurs et les Fantômes. Pour les esprits, le but est simple, il faut éviter de se faire renvoyer dans l'au-delà par l'autre équipe. Pour ce faire, il est possible de se cacher dans le décor. Mais les spectres peuvent également riposter, en utilisant les objets environnants à leur avantage.

De leur côté, les Chasseurs doivent débusquer les fantômes et les faire disparaître une bonne fois pour toutes. Vous l'aurez compris, le concept est assez amusant, et visiblement, la recette prend bien. Pour cause, Midnight Ghost Hunt est récemment sorti de son accès anticipé sur Steam, et pour l'instant, le succès est au rendez-vous. On parle tout de même de plus de 4 500 avis donnant une moyenne de « Très positive ». Il ne faut pas hésiter à lui donner sa chance dans les heures qui suivent, c'est temporairement gratuit.

Le deuxième titre à tester sans débourser le moindre centime, c'est Battlefield 2042. Autant dire que c'est une occasion en or, puisqu'en temps normal, il coûte plutôt cher sur Steam (si on enlève la promotion du moment le faisant passer à 8,99€). En prime, le dernier-né de la franchise a fait le plein de nouveautés grâce à la mise à jour qui a amené la saison 7. Au menu, des nouvelles cartes, des armes inédites comme le pistolet-mitrailleur SCZ-3, bref, il y a de quoi faire. Ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité.

Plus que quelques heures pour en profiter, foncez !

Mais alors, combien de temps est-ce qu'il vous reste exactement pour les faire gratuitement via Steam ? A l'heure d'écrire ces lignes, 9 heures. Certes, c'est un peu maigre pour pouvoir explorer ces jeux sous toutes leurs coutures. Néanmoins, regardez bien à qui on a affaire. Vous pouvez tout à fait lancer quelques parties en multijoueur sur Battlefield 2042, histoire de prendre la température et vous forger une première opinion. Il en va de même pour Midnight Ghost Hunt. Une poignée d'heures, c'est largement suffisant pour y jeter un coup d'œil rapide, sans avoir l'impression de passer à côté de tout le contenu.