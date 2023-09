Steam casse les prix d'un des jeux les plus polémiques et des plus appréciés de la plateforme. Il est actuellement à moins de 1€ ! A ne pas mettre entre toutes les mains !

Steam est une plateforme gigantesque qui héberge des milliers de jeux différents. Un océan de titres divers et variés, dont certains jeux arrivent tout de même à s'extirper pour briller plus que d'autres. Il s'agit parfois de jeux très populaires qui explosent tous les records dès leur sortie, ou encore de pépites indépendantes qui parviennent à se catapulter au sommet, loin devant les AAA et autres cartons habituels. Mais il arrive parfois que certains jeux fassent le buzz pour tout autre chose : un gain de popularité auprès des vidéastes du monde entier, un gameplay atypique ou de bonnes vieilles polémiques. Notre jeu star du jour est l'un de ceux-là, il en est même l'un des pires représentants, en est fier, et un paquet de joueurs adorent ça.

Une licence polémique devenue culte en promo sur Steam

Son nom, Postal 2. «L'un des jeux les plus polémiques et les plus choquants de tous les temps», de l'aveu de son studio. Ce FPS ultra trash et totalement barré est actuellement en promotion à moins de 1 € sur Steam. Malgré les polémiques, Postal 2 et plus globalement toute la licence est extrêmement appréciée. Il suffit de jeter un oeil aux critiques sur Steam pour s'en convaincre. Curieux ou intéressés, si vous comptiez un jour jeter un œil sur ce nanar assumé, c'est le moment ou jamais. D'ailleurs, tous les autres épisodes de la série cassent leur prix également, comme Postal Redux, un spin-off explosif proposé pour à peine 1 €, ou encore Postal Brain Damaged qui se solde à -50%, tout comme le dernier épisode de la saga, Postal 4. Attention, soyez prévenu, Postal n'est pas une série qui plaira à tous le monde et les jeux ne sont clairement pas à mettre entre toutes les mains.

Postal Redux à 1,05 € au lieu de 8,79 € (-88%)

à 1,05 € au lieu de 8,79 € (-88%) Postal 2 à 0,97 € au lieu de 9,75 € (-90%)

à 0,97 € au lieu de 9,75 € (-90%) (DLC) Postal 2 : Paradise Lost à 0,94 € au lieu de 5,89 € (-84%)

à 0,94 € au lieu de 5,89 € (-84%) Postal Brain Damages à 9,75 € au lieu de 19,50 € (-50%)

à 9,75 € au lieu de 19,50 € (-50%) Postal 4 : No Regerts à 19,49 € au lieu de 38,99 € (-50%)

Vous pourrez retrouvez l'intégralité de ces promotions et d'autres jeux d'aussi bons goûts à prix cassé en vous rendant sur la page du magasin Steam.

Postal, la licence polémique devenue culte

La série Postal est née sur PC au début des années 2000 et a fini par faire son nid sur Steam quelques temps après. Après un premier épisode un peu passé inaperçu mais ayant réussi à se trouver une niche de fans, le studio Running With Scissors rempile avec Postal 2. Un jeu désormais culte pour beaucoup, notamment parce qu'il a littéralement déchaîné les foules à sa sortie. Interdit dans plusieurs pays, il devient LE jeu de tous les scandales. Postal 2, c'est l'histoire d'un pauvre type, le Postal dude, qui cherche à faire quelque chose de ses dix doigts dans sa bourgade paumée du fin fond de l'Amérique. Ultra vulgaire et crado, notre "héros" enchaînera les tâches ingrates pour gratter quelques dollars avant que tout parte en sucette et que les situations les plus WTF s'enchaînent, faisant de lui un anti-héros malgré lui.

Rien de bien grave sur le papier, mais dans les faits… Postal 2 surfe sur des thématiques très glissantes pour l'époque, comme par exemple le terrorisme, alors que la guerre en Irak fait rage, avec ces talibans clonés qui attaquent la ville en hurlant. On a aussi le droit à notre lot de violence gratuite, de délires crados, de drogues ou encore de prostitution… On a vu pire depuis, mais pour l'époque, se moquer du terrorisme et des USA en enrobant sa satire dans un amas de blagues pipi-caca, ça passe plutôt mal. En tout cas, vis-à-vis d'une partie de la presse et du grand public, puisque malgré ses polémiques, ou grâce à elles, Postal 2 est un véritable succès. Un très mauvais jeu devenu absolument culte pour toute une génération de joueurs.

Le jeu sera tellement populaire qu'il finira par avoir des suites, toutes disponible sur Steam également, et le public est au rendez-vous à chaque fois. Le dernier épisode, Postal 4, est d'ailleurs plutôt récent et fait office de véritable retour aux sources après un troisième épisode un peu hors sujet que le studio a décidé de tout bonnement supprimé de l'histoire d'ailleurs.