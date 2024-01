Que ce soit au travers des offres d’abonnements, de bêtas ouvertes ou tout simplement d’essais gratuits de quelques jours, il est régulièrement possible de tester de nouveaux jeux sans ressortir la carte bleue. Sur ce terrain, les joueuses et les joueurs PC sont clairement avantagés. Jeux gratuits Epic Games Store, titres offerts via Prime Gaming et surtout les weekends d’essais sur Steam. Justement, une nouvelle production peut être découverte pendant les prochains jours et c’est une véritable pépite.

Un nouveau jeu gratuit ce weekend sur Steam

Les essais gratuits sont enfin de retour sur Steam. Régulièrement les éditeurs profitent de l’aura de la plateforme pour permettre à l’ensemble des utilisateurs de tester certaines de leurs productions. Le début d’année avait été des plus calmes, avant de redémarrer sur les chapeaux de roue avec EA FC 24, rien que ça. Là où ce sont généralement des titres orientés multijoueurs qui sont mis en avant pendant quelques jours, ce n’est pas le cas pour le jeu gratuit Steam de ce weekend. Il s’agit presque d’une œuvre d’intérêt général vu le contexte politique actuel, puisque le titre à essayer actuellement n’est nul autre que This War of Mine Final Cut.

Cette version ultime de cette pépite est non seulement entièrement remasterisée, mais comprend également toutes les mises à jour et extensions gratuites sorties à ce jour. Cela inclut un nouveau scénario, mais aussi de nombreuses situations inédites et des nouveaux défis, notamment en étendant tous les scénarios avec les lieux découvertes dans les DLC et ce même si vous ne les avez pas achetés. Comptez 11h pour voir le bout de l’histoire principale, le double en poussant un peu avec les histoires annexes. Autant dire que vous avez donc clairement le temps de découvrir ce jeu gratuit Steam pendant ce weekend.

Pour mémoire, This War of Mine vous place dans la peau d’un groupe de civils tentant de survivre aux hostilités de la guerre dans une ville entièrement assiégée. Jeu de survie oblige, il faudra gérer ses ressources face à la pénurie de nourriture, médicaments, s’assurer que ses rescapés s’en sortent indemnes et se préparer à tous les dangers. Un jeu réaliste, qui n’a pas peur de présenter les atrocités de la guerre. This War of Mine sera donc gratuit sur Steam jusqu’au lundi 29 janvier.