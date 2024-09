Chaque semaine ou presque, Steam propose des jeux gratuits. Parfois, ils sont à récupérer et à conserver définitivement dans notre bibliothèque, d’autres fois il s’agit d’une gratuité temporaire. C’est le cas aujourd’hui avec l’un des plus gros succès de la plateforme, qui est gratuit depuis hier et ce, jusqu’à dimanche soir dans la nuit. Mais un autre jeu lui emboîte le pas ce weekend, un très gros blockbuster hyper apprécié, considéré comme l’un des meilleurs jeux de son genre, et de très loin.

Steam vous met au volant d'un énorme jeu gratuit le temps d'un weekend

Embarquement immédiat pour le Mexique ce weekend grâce à Steam puisque c’est l’excellent Forza Horizon 5 qui est proposé gratuitement le temps d’un bon weekend.

Comme d’habitude, c’est le jeu complet qui est disponible comme si vous l’aviez acheté, et ce pendant quelques heures. Vous ne pourrez certainement pas faire le tour de tout ce que propose le jeu, c’est même sûr. Avec plusieurs centaines de bolides, des activités en pagaille éparpillées dans un vaste monde ouvert à explorer, des défis à tous les virages, du contenu qui change au fil des saisons in-game… Forza Horizon 5 n’est pas l’un des meilleurs jeux de course auto pour rien. Il est archi-complet, beau à s’en péter la rétine, accessible et exigeant suivant les paramètres choisis, et terriblement généreux.

Vous pourrez découvrir tout ça sur Steam dès maintenant, mais il ne faut pas traîner. Forza Horizon 5 est gratuit jusqu’à dimanche tard dans la nuit, mais après ça, il faudra passer à la caisse pour continuer à y jouer. Heureusement, tout ce que vous accomplirez durant cette période de gratuité sera conservé si vous décidez de franchir le pas.

N’oubliez pas qu’en ce moment sur Steam, un jeu est à récupérer gratuitement sur Fanatical et peut être conservé définitivement. De plus, V-Rising est lui aussi gratuit tout le weekend, comme Forza Horizon 5.