Chaque mois, il est possible de jouer gratuitement à une sélection de jeux pour une durée déterminée, ou pour toujours. Et là, vous allez pouvoir largement occuper votre week-end entre le jeu gratuit GOG et celui de l'Epic Games Store, sans compter que la plateforme de Valve est aussi très en forme. Steam a en effet décidé de régaler particulièrement les utilisateurs cette semaine. Entre les jeux et les contenus gratuits, il y a de quoi se faire plaisir. Et pour que ce soit encore plus intéressant, la boutique s'associe une nouvelle fois avec l'un de ses partenaires pour offrir un autre titre. Une production modeste en apparence, mais qui procure d'excellentes sensations visiblement.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam qui fait un tabac

Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, Steam et la plateforme Fanatical ont une idée à vous suggérer : jouer gratuitement à un jeu et le garder en vie. Un bon plan qui ne se refuse pas, non ? Le seul prérequis, c'est qu'il vous faut avoir un minimum d'appétence ou de curiosité pour le skateboard. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 offert ? Non, malheureusement, mais le soft disponible dès maintenant ne démérite pas. Il s'agit de The Ramp. Un nom qui résume à lui l'expérience proposée ici. Pas de monde ouvert à explorer, de cassettes à dénicher ou autre, vous avez juste à maintenir l'équilibre et à réaliser des tricks à sur des half-pipes.

« Un jeu de skate unique et satisfaisant, facile à apprendre, difficile à maitriser » précise le développeur sur la fiche Steam du jeu. Car oui, The Ramp n'est développé qu'à une seule petite main. Ce dernier plaisante même en qualifiant son bébé de « jouet numérique ». Et ça vaut quoi ? Cette expérience minimaliste de skate est vraisemblablement une belle surprise. Le jeu a reçu 1 004 évaluations Steam pour le moment, et 96% d'entre elles sont positives. Un carton plein pour un soft qui semble avoir été concocté avec amour par son concepteur. Pour le récupérer, c'est légèrement plus compliqué qu'en temps normal, mais ça reste très facile.

Comment télécharger gratuitement The Ramp sur Steam ? Il faut se rendre sur la page Fanatical du jeu. Pour celles et ceux qui ne connaissent, c'est une plateforme qui vend également des clés et en distribue en cadeau assez souvent pour se faire de la publicité. Une fois que vous serez sur le site Fanatical, vous verrez un encart noir « Abonnez-vous à notre newsletter ». Cochez alors la case pour y souscrire, puis « Ajouter au panier ». Notez qu'il faut tout de même aussi associer son compte Steam en guise d'authentification.

En plus de The Ramp, vous pourrez repartir avec un bon de réduction de 10% sur le pack anniversaire mystère. Un bundle qui contient jusqu'à 20 clés de jeux que vous ne pouvez pas voir avant l'achat. Plus le pack comprend de clés, et plus le prix augmentera. Néanmoins les tarifs sont très bas et oscillent seulement entre 1,15€ et 15,39€ pour 1 ou 20 clé(s). Au cas où, Steam propose aussi un bundle de jeux de sports extrême avec The Ramp, Drfitwood et Lonely Mountains Downhill pour 12,70€ au lieu de 36,97€.

Diablo 4 et un DLC les Sims 4 gratuits sur Steam

Ce n'est pas fini, car pour rappel, Steam a fait d'autres annonces cette semaine. L'excellent Diablo 4 est encore jouable gratuitement jusqu'au 28 novembre. « Remerciez vos amis et traînez-les jusqu'en enfer. Jouez gratuitement à Diablo IV sur Steam, dès maintenant et jusqu'au 28 novembre à 19h » avait indiqué Blizzard sur X il y a quelques jours. Un essai gratuit qui peut être couplé avec un événement visant à booster votre XP et votre or, mais qui se terminera un peu plus tôt, le 27 novembre. Les trois éditions de Diablo 4 sont également en promotion.

Pour les amoureux de simulation de vie, Les Sims 4 offre le DLC Premier Animal de Compagnie. Avec ce contenu, vous allez découvrir les joies et les « malheurs » d'avoir une petite bête à poils courts sous votre toit. Toutefois, il y a une importante condition à respecter pour y jouer : il faut déjà avoir Les Sims 4 Chiens et Chats dans sa bibliothèque. Ce qui ne devrait pas poser de problème si vous êtes fans du jeu à la base.