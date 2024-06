Dernières heures pour récupérer et garder un jeu gratuit sur Steam qui a reçu de très bonnes notes de la part de milliers de joueuses et de joueurs.

L’Epic Games Store n’a pas le monopole du jeu gratuit. Alors qu’Amazon est entré dans la danse avec son offre Prime Gaming, les éditeurs proposent de temps à autre certaines de leurs productions gratuitement sur Steam. Parfois il s’agit simplement d’essais donnés un accès temporaire à l’intégralité de leurs titres le temps d’un weekend voire plus. Dans d’autres cas, ils laissent les joueurs les conserver à vie tant qu’ils les ajoutent à leur bibliothèque dans les temps. C’est dans cette seconde catégorie que se niche le jeu gratuit Steam du moment.

Un jeu gratuit Steam qui va bientôt disparaître

Toutes les semaines ou presque, la boutique de Valve propose à ses utilisateurs de tester des productions le temps de quelques jours. Aucun abonnement n’est requis, il n’y a pas de condition cachée. Juste un petit clic et le tour est joué. Les productions en question redeviennent en revanche payantes une fois l’offre passée. Il n’y a pas de jeu à essayer gratuitement cette semaine, mais les retardataires peuvent encore mettre la main sur un jeu gratuit Steam à conserver à vie. Il vous a attendu bien sagement tout le mois, mais si vous n’avez pas pensé à le réclamer, c’est le moment de se presser. Notez cependant qu’il est possible que vous le possédiez déjà puisqu’il est offert systématiquement en juin, et ce même sur Xbox.

On parle bien de Tell Me Why, le jeu narratif né du partenariat entre Don’t Nod (Life is Strange) et Microsoft. C’est un rituel désormais, le titre est toujours offert lors du Mois des Fiertés afin de sensibiliser les joueurs, quitte à se priver de quelques euros supplémentaires. Ce jeu gratuit Steam et Xbox est en effet de l’une des premières productions AAA à avoir opté pour un personnage principal ouvertement transgenre. Les joueurs suivent l’histoire d’Alison et Tyler Ronan, deux jumeaux séparés pendant de longues années suite à un incident. Maintenant réunis, ils doivent se servir de leur connexion surnaturelle pour faire éclater la vérité sur leur passé nébuleux et révéler au grand jour quelques secrets bien enfouis du petit patelin en Alaska dans lequel ils ont grandi.

Ce jeu gratuit Steam propose ainsi une histoire profondément intimiste et touchante dont Don’t Nod a le secret. Petit bonus, il est entièrement doublé en français. Les joueurs et les joueurs ont en tout cas été conquis par la proposition, en atteste sa note de 9/10 sur la plateforme, basée sur plus de 10 000 avis.

Tell Me Why peut encore être ajouté gratuitement à votre bibliothèque jusqu'au 1er juillet à 19h00, heure française. Rendez-vous donc sur la page officielle du jeu, scrollez un peu jusqu'à trouver l'encart « Obtenir Tell Me Why ». Cliquez sur le bouton « Ajouter au compte » en vert et le tour est joué.