Chaque semaine, les joueurs PC ont deux rendez-vous incontournables. Le jeudi, l’Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits, tandis que le vendredi, c’est Steam qui fait des cadeaux. Pour cette avant-dernière semaine de septembre, Steam fait un peu le radin et ne propose qu’un jeu gratuit et le temps d'un grand week-end seulement. Vous avez donc un grand week-end pour en profiter avant qu'il ne redevienne payant.

Un nouveau jeu gratuit Steam le temps d'un week-end

Cela reste tout de même une excellente nouvelle puisque, contrairement aux versions d'essai, c’est bien ici le jeu complet qui est proposé gratuitement durant quelques jours. Et c’est amplement suffisant puisque le titre en question n’est autre que State of Decay 2 dans sa version la plus complète. Un jeu d’action et de survie jouable en coopération qui vous catapulte dans un univers post-apocalyptique où les zombies sont légion. Vous devrez alors explorer en faisant très attention d'autant que les sorties en zones hostiles se transforment rapidement en véritables carnage. Dans ce jeu gratuit Steam, il faudra également rendre soin d’un campement et de ses survivants, récolter des ressources et tenter de survivre le plus longtemps possible en faisant face aux zombies, aux mutations étranges et aux autres survivants peu aimables. C’est le chaos le plus total.

State of Decay 2 est gratuit quelques jours

Vous pourrez profiter de State of Decay 2 gratuitement sur Steam d'aujourd'hui jusqu'au 25 septembre. La licence State of Decay ne brille peut-être pas autant qu'on pourrait l'espérer, elle n'en reste pas moins une excellente franchise très appréciée par les joueurs. Elle est tellement populaire, que ses jeux accompagne très souvent les présentations Xbox de ses dernière année. D'ailleurs, un State of Decay 3 est en développement, bien que cela fasse un petit moment que nous n'ayons plus de nouvelles de lui. Pas de nouvelle, bonne nouvelle, non ? Le jeu est attendu sur Xbox Series et PC, mais nous ne savons toujours pas quand est-ce que la date de sortie est fixée. Vous avez donc largement le temps de rattraper votre retard sur la franchise en essayant l'un des premiers opus. Alors autant profiter du jeu gratuit de ce week-end sur Steam.