Chaque semaine, les PCistes ont le droit à un festival de jeux gratuits grâce à l'Epic Games Store, GOG, Steam. Mais sur la plateforme de Valve, il faut souvent se contenter de titres jouables gratuitement le temps d'un week-end seulement. Hors là, pour une fois, la boutique vous laisse télécharger un soft normalement payant et le conserver pour toujours dans votre bibliothèque. Par conséquent, l'accès ne sera pas désactivé dans 24, 48 heures ou plus. En revanche, il ne faut pas perdre de temps pour le réclamer.

Un nouveau jeu gratuit Steam à télécharger, c'est bientôt fini !

Ce week-end, les utilisateurs Steam ont pu régler leurs comptes brutalement en s'affrontant sur Mortal Kombat 1. Le jeu était en effet complètement jouable sans débourser un centime. Et idem pour Fractured Online d'ailleurs, un MMORPG bac à sable en monde ouvert qui est disponible en accès anticipé. Mais ces deux offres sont donc désormais terminées, a contrario de ce jeu Steam gratuit à vie. Vous aimez l'espace, la survie et le genre simulation ? Space Crew : Édition légendaire, qui est toujours offert actuellement, réunit tout cela. « Vous êtes le capitaine de votre propre vaisseau au sein de la Force de Défense Unie. Recrutez votre équipage, personnalisez votre vaisseau et partez explorer la galaxie et défendre la Terre contre de mystérieuses menaces extraterrestres. Les phasmides ! Ce ne sera pas facile. Vous perdrez des hommes » (via fiche Steam).

Space Crew vous laisse donc gérer votre propre équipage de futurs super soldats, votre vaisseau et tout les équipements qui vous seront utiles dans vos missions. En plus de devoir gérer les différents rôles attribués à vos compagnons, vous devrez ne pas perdre pied afin de surmonter des situations plus stressantes. Il vous faudra par exemple repousser une attaque tout en réparant votre navire spatial.

Ce jeu Steam, gratuit à vie, est disponible jusqu'à ce jeudi 14 mars à 18h00. Le titre a par ailleurs reçu une campagne inédite « Embuscade cyborg ». En complément des phasmides, une armée de cyborgs va essayer de vous déstabiliser vous et votre équipage - un petit air Helldivers 2, non ? Des robots qui étaient auparavant de votre côté, de celui de la Force de Défense Unie, mais qui ont décidé de trahir tout le monde. Un soulèvement des machines qui vous obligera à revoir votre façon de combattre et ainsi toutes les précédentes stratégies mises en place. Pour récupérer gratuitement Space Crew : Édition légendaire, rendez-vous sur Steam, puis cliquez sur « Ajouter au compte ».