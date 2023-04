Un nouveau jeu gratuit Steam est désormais disponible. Un titre d’aventure et de puzzle qui sert de préquelle à une série particulièrement appréciée. Voici comment récupérer votre cadeau.

Qu’il est bon d’être joueur PC dernièrement. Entre les titres à récupérer dans le cadre de son abonnement Amazon Prime Gaming, les jeux gratuits hebdomadaires Epic Games Store et les quelques cadeaux récurrents de GOG, remplir sa bibliothèque sans débourser un seul centime supplémentaire n’a jamais été aussi simple. Régulièrement, c’est du côté de Steam qu'il y a matière à grignoter. Depuis quelques temps maintenant, la plateforme de Valve propose de tester gratuitement quelques productions le temps d’un weekend. Parfois, elle met même à disposition des jeux gratuits à conserver à vie. Le nouveau rentre justement dans cette seconde catégorie, même s’il ne faudra pas passer par Steam directement pour le récupérer.

Peaky Blinders Mastermind gratuit sur Steam

L’Eggstravaganza bat actuellement son plein sur Fantatical. La plateforme de vente de jeux PC assez méconnue en France propose de temps à autres des soldes et des opérations commerciales. Les soldes de printemps en cours permettent par exemple d’obtenir un jeu en supplément et sans frais supplémentaire parmi une sélection pour tout achat sur la boutique. Pour marquer le coup et appâter le chaland, elle propose néanmoins un jeu gratuit sans que le joueur ait besoin de sortir sa carte bleue. Ce sont de nombreuses clés Steam de Peaky Blinders Mastermind qui sont distribuées à qui en voudra.

Cette adaptation de la célèbre série éponyme se présente comme un titre d’aventure et de stratégie où il est question d’exécuter des plans parfaitement synchronisés en incarnant des Peaky Blinders. Un récit qui se déroule avant les événements de la première saison et vous laisse découvrir les histoires de six membres de la famille Shelby, que vous pourrez tous incarner. Chacun a ses propres compétences et faiblesses qui serviront à diversifier les situations. L’un permet par exemple de soudoyer un policier pour qu’il ferme les yeux quand l’autre peut simplement recourir à la force brute pour se sortir d’une situation fâcheuse.

Dans ce jeu gratuit Steam, il est également question d’avancer et de reculer dans le temps. Il faut alors utiliser le bon personnage au bon moment dans l’espoir de résoudre les énigmes. Un concept qui a trouvé écho auprès des fans de la série, même si son manque de missions, de replay value et de cinématiques sont souvent pointés du doigt.

Un cadeau qui est d’autant plus intéressant que le jeu a été retiré de la vente Steam, c’est le moment ou jamais donc. Pour récupérer ce jeu gratuit, il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée de Fantatical puis de cocher la case « s’abonner à la newsletter » reconnaissable grâce à son fond noir. Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier », identifiez-vous et liez votre compte Steam et le tour est joué.

Le code sera alors envoyé instantanément à l’adresse indiquée lors de l’inscription et il suffira ensuite de le rentrer sur la boutique de Valve via la procédure habituelle. Il y a en revanche une condition requise pour éviter tout abus : avoir déjà dépensé au moins 5€ au minimum sur Steam, les clés achetées via d’autres sites n’étant pas comptabilisées. L'offre prendra fin le jeudi 27 avril 2023. Les codes sont en revanche distribués sur la base du premier arrivé premier servi. Il ne vaut mieux donc pas trop tarder.