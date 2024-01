Si Valve est connu pour Steam, le Steam Deck et tout ce qui l'accompagne, on a parfois tendance à oublier que c’est aussi un studio de développement. Oui, l’entreprise a quelques licences à son actif, et pas n’importe lesquelles d’ailleurs. Half-Life, Counter-Strike, DOTA, Left 4 Dead ou encore Portal, par exemple. Leur point commun ? Ce sont tous d'excellents jeux, et tous les fans attendent la suite sans que rien ne sorte. Heureusement, on peut compter sur la communauté pour corriger ça. Une préquelle d'un jeu culte, le tout totalement gratuit, on ne dit pas non.

Un jeu gratuit, on ne dit pas non, surtout quand c'est la préquelle d'un hit culte

Sur Steam, la communauté de modders est hyperactive sur presque n'importe quel jeu. Les titres de Valve ont d'ailleurs généralement un bel avantage dans la mesure où ils donnent les outils pour permettre à la communauté de créer de belles pépites, ou comme ici, des jeux complets carrément. Quand Valve ne veut pas sortir une suite à l'un de ses jeux phares, ce sont donc les fans qui prennent le relais.

C’est ainsi qu’est né Portal : Revolution, un véritable jeu qui se situe scénaristiquement juste avant les événements de Portal 2. Une quarantaine de niveaux, une toute nouvelle trame narrative, de nouveaux objets pour les énigmes… Il aura fallu près de 8 années de développement à la petite équipe de Second Face Software pour mettre en place ce petit bijou déjà grandement félicité par les joueurs sur Steam.

Le jeu propose une aventure de près d'une dizaine d'heure (un peu moins ou un plus pour suivant vos capacités à résoudre les puzzles) et utilise un moteur un poil plus performant que celui de Portal 2, lui permettant ainsi d'aller encore plus loin que le jeu dont il s'inspire directement, et ce, même si c'est un mod. Cependant, Portal: Revolution ne vous demandera pas d’aller bien loin puisqu'il a sa propre page Steam rien que pour lui tant le projet est colossal. Quand on vous dis que c'est un vrai jeu à part entière, on ne vous ment pas.

Portal 2 à moins de 1€ sur Steam jusqu'au 11 janvier !

Parce que oui, Portal: Revolution est un mod XXL, bien qu'il se présente comme un véritable jeu à part entière. Tout aussi gratuit qu'il est, il nécessite donc Portal 2 pour fonctionner.

Ça tombe bien, puisque Portal 2 est justement en promo à moins de 1€ sur Steam, il suffit de vous rendre à cette adresse. Autant vous dire que c'est le moment de craquer. Le jeu d’origine est déjà une pépite en soi, bourré d’humour et de puzzles intéressants. Avec cette préquelle gratuite créée par les fans en supplément, c’est plusieurs dizaines d’heures de jeux qui vous attendent. Et c’est sans compter la pléthore d'autres mods facilement trouvables sur Steam et ailleurs.