Un gros jeu Steam vient de passer totalement gratuit et ce, indéfiniment. C'est le moment de lâcher la barre et d'aller couler des navires à grands coups de canons moussaillons !

Ce n'est qu'en toute fin de semaine que Steam nous révèle ses jeux gratuits, qu'il les offre généreusement de manière définitive ou qu'il en ouvre l'accès juste pour un week-end. Quoi qu'il en soit, la plateforme est un véritable coffre au trésor pour les joueurs au budget serré, et quand ce n'est pas le magasin qui nous fait des fleurs, ce sont parfois les studios eux-mêmes. C'est le cas aujourd'hui avec ce petit concurrent de Sea of Thieves et Skull and Bones qui vient de passer en free-to-play.

Un nouveau jeu gratuit à tester absolument sur Steam !

Alors que les deux colosses des mers sont actuellement en pleine bataille navale pour savoir qui a les plus gros canons, un petit rafiot plus modeste passe tant bien que mal entre les vagues. Son nom : Blackwake, un jeu de piraterie multijoueur disponible depuis un petit moment déjà sur PC. Après des années de développement et plusieurs phases de test, le jeu a jeté l'ancre définitivement sur Steam en 2020 en proposant une expérience multijoueur plutôt atypique bien que quelque peu perfectible.

D'après les joueurs, Blackwake est un jeu très honnête, les note sont d'ailleurs globalement excellentes, mais pas exempt de défauts pour autant. Le studio a toutefois écopé de la plupart des soucis au fil des années en rafistolant la coque à grand renfort de patchs. Désormais, le jeu propose une alternative sympathique aux monstres marins comme le bébé de Xbox, Sea of Thieves, ou encore le dernier bâtiment d'Ubisoft, Skull and Bones.

Mais plus encore, Blackwake est désormais totalement gratuit ! Oui, plus besoin de sortir les pièces d'or pour mettre la main sur le trésor. Le titre est passé totalement free-to-play il y a quelques jours et a ouvert son pont à tous les pirates en herbe de l'archipel Steam. Bataille en mer ou sur terre, Blackwake vous offre l'opportunité d'enfiler les bottes sales d'un pirate local dans des joutes multijoueur dynamiques et une ambiance très prenante. Un jeu relativement fun donc, compagnon parfait pour une soirée entre camarades de taverne autour d'un grog de rhum.