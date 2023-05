La plateforme de Valve ne fait que très rarement dans la dentelle lorsqu'il s'agit de faire des promotions ou des offres spéciales. Chaque semaine, Steam propose par exemple un ou plusieurs jeux gratuitement le temps d'un long week-end. Une fois n'est pas coutume donc, le célèbre magasin en ligne nous met sous le nez l'un des meilleurs jeux PC de sa génération. Un city-builder qui, à l'époque, a enterré toute la concurrence.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam

On parle ici de Cities Skylines, le city-builder cultissime de Paradox Interactive sorti en 2015. Le jeu aura d'ailleurs bientôt le droit à une suite. Il a également récemment reçu un ultime DLC pour agrémenter davantage son contenu déjà pourtant colossal.

Cities Skylines vous propose ni plus ni moins de construire et gérer des villes modernes ultra-réalistes. Quartiers résidentiels, commerces, loisirs, politique et même la circulation, c'est vous et vous seul qui êtes aux commandes. Extrêmement riche, Cities Skylines a littéralement atomisé la concurrence à sa sortie. Le genre, autrefois dominé par SimCity, a retrouvé une seconde jeunesse et devrait très certainement évoluer de nouveau avec Cities Skylines 2 à venir prochainement sur Steam notamment.

Des promotions sur le jeu et tous les DLC

C'est donc cet excellent titre qu'il est possible de tester gratuitement sur Steam jusqu'au 22 mai au soir. Passé ce délai, Cities Skylines redeviendra malheureusement payant. Mais si vous souhaitez mettre la main dessus définitivement, vous pouvez également profiter des grosses soldes sur toute la franchise. Du jeu principal en passant par tous ses DLC. Notez que ces derniers ajoutent à chaque fois de nouvelles pistes audio pour passer un bon moment, des bâtiments voire même des fonctionnalités entières. Comme certains changements climatiques ou la gestion pointue des aéroports et du trafic aérien, par exemple.

Cities Skylines à 8,39€ au lieu de 27,99€ (-70%)

à 8,39€ au lieu de 27,99€ (-70%) Cities Skylines Deluxe à 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%)

à 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%) Cities Skylines Classic Bundle à 39,70€ au lieu de 98,94€ (-60%)- comprend le jeu et tous les DLC principaux

à 39,70€ au lieu de 98,94€ (-60%)- comprend le jeu et tous les DLC principaux Cities Skylines New Player Bundle à 30,74€ au lieu de 70,96€ -comprend le jeu et 3 DLC

à 30,74€ au lieu de 70,96€ -comprend le jeu et 3 DLC Cities Skylines Collection à 213,80€ au lieu de 379,47€ (-40%) - comprend la totalité des DLC sortis à ce jour, tous les packs créateurs ainsi que toutes les pistes audio bonus.

Notez que chaque DLC (principaux, packs créateur et pistes audio) est proposé à l’unité en promotion sur Steam à des prix variables.