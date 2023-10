Un nouveau jeu gratuit est dispo tout le week-end sur Steam et on parle ici d'un énorme AAA. De quoi largement s'amuser entre potes ou avec de parfait inconnus d'ailleurs.

Décidément, cette deuxième semaine d'octobre est chargée en jeux jouables gratuitement. L'Epic Games Store offre déjà deux jeux gratuits, mais en prime, plusieurs autres titres sont jouables gratuitement sur Steam tout le week-end. Il y a déjà Forts, un jeu de construction et de destruction de base dans lequel vous créez votre propre forteresse avant de bombarder celle de vos adversaires. Un jeu qui rappelle clairement l'enfance. On a tous joué avec un château au moins une fois quand on était enfant…

Ensuite, il y a la fameuse bêta ouverte de Call of Duty Modern Warfare 3 qui ouvre ses portes ce week-end. Disponible sur consoles et PC d'ailleurs, la bêta se retrouve aussi sur Steam et vous donne accès à une partie du multijoueur du prochain volet de la franchise. Call of Duty Modern Warfare 3 est quant à lui attendu début novembre dans sa version complète.

Un autre jeu gratuit ce week-end sur Steam, un énorme FPS

Et justement, histoire de marcher un peu sur les plates-bandes de Call of Duty, un autre FPS profite de ce week-end pour devenir jouable gratuitement pendant quelques jours. On parle bien ici de Battlefield 2042, le dernier épisode de la franchise DICE qui n'a pas fini de faire des opérations de séduction. Il faut dire que pour le FPS, les temps sont durs. Bien qu'il continue à se mettre à jour, les joueurs ont du mal à rester sur le champ de bataille et préfèrent même les précédents opus. Le jeu patauge et les fans espèrent déjà que la suite sera meilleure. EA et DICE sont déjà au travail et nous promettent monts et merveilles, nous verrons. Mais pour le moment, l'heure est à l'accès gratuit. Quoi de mieux que de rendre le jeu gratuit pendant quelques jours pour essayer de ramener du monde ?

Battlefield 2042 est gratuit du 12 au 16 octobre. Durant cette période, vous pourrez profiter de l'intégralité de l'expérience comme si vous aviez acheté le jeu. Tout ce que vous débloquerez sera conservé en cas d'achat définitif du jeu, bien entendu. Battlefield 2042 est actuellement en plein dans sa saison 6. Le jeu propose désormais plusieurs dizaines d'armes, une grosse quinzaine de cartes pour ses modes principaux, et une tonne de choses à déverrouiller pour personnaliser vos armes et vos opérateurs.

Notez par ailleurs qu'en plus d'être gratuit sur Steam, Battlefield 2042 l'est également sur PlayStation et Xbox Series pour la même période.