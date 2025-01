L'heure tourne pour le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine qui est encore disponible jusqu'à ce jeudi 9 janvier 2025 à 16h59. Si vous arrivez à 17h00 pour le télécharger, ce sera trop tard puisque son remplaçant sera déjà en ligne. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si ce dernier vous intéresse vraiment. Évidemment, comme chaque semaine, il y a également du nouveau sur Steam. La boutique de Valve offre aussi pour quelque temps un nouveau jeu gratuit apprécié pour s'amuser à plusieurs.

Un jeu gratuit Steam fait pour les soirées entre amis

Vous avez prévu un week-end entre potes et êtes à la recherche d'un jeu à partager ensemble ? Steam a peut-être ce qu'il vous faut avec Party Quiz. Tout est dans le titre puisqu'il s'agit d'une expérience de questions réponses à plusieurs en local, voire en ligne s'il vous est impossible de vous réunir. « Party Quiz est une nouvelle façon de jouer à vos émissions trivia préférées à la télévision, mais avec vos amis et votre famille. Si vous avez toujours voulu tester vos connaissances en groupe avec des proches, l'occasion est enfin arrivée ! » détaille la fiche Steam du jeu.

Party Quiz fonctionne comme tous les jeux du genre et demande d'être au minimum trois, avec un hôte et par conséquent au moins deux participants. Avant de pouvoir évaluer ses connaissances par rapport aux autres, l'hôte doit établir via le Constructeur de Quiz de Soirée intégré une série de questions. Mais là où Party Quiz est un peu plus original, c'est qu'il autorise la communauté à écrire et proposer ses interrogations en utilisant le Steam Workshop. Si vous avez des sujets de prédilection, vous pourrez les choisir via les filtres de questions et aussi sélectionner les niveaux de difficulté.

Ce jeu plutôt apprécié, avec 89% d'évaluations sur 157 avis, est gratuit sur Steam mais plus pour longtemps. Pour le moment, Party Quiz est en accès anticipé et est offert par son studio White Ink. Un modèle économique qui changera très bientôt comme annoncé par l'équipe de développement. « La semaine prochaine, Party Quiz adoptera un modèle payant avec un prix d'environ 7 $. Si vous possédez déjà le jeu, vous pourrez le garder gratuitement ». Rendez-vous sur la page Steam pour le télécharger.

Source : boutique Steam.