Pour éventuellement vous occuper ce week-end, Steam vous propose de garder à vie un jeu gratuit tout fraîchement sorti du four, et pour le moins original.

Sorti tout juste le 5 juillet, ce titre fait l'objet d'une offre plutôt exceptionnelle sur Steam, où il fait déjà l'objet d'une offre en guise de jeu gratuit du week-end, mais en plus pour le garder à vie. Si vous aimez les ambiances à la Five Nights at Freddy's, cette recette de TinyMindz devrait être du... gâteau pour vous.

Un jeu gratuit tout fraîchement sorti du four sur Steam

« C'est cuire ou mourir à Cakey's Bakery, où les enfants humains sont l'ingrédient secret des délicieuses pâtisseries d'étranges monstres. Trouvez la recette de survie pour échapper à la boulangerie et son personnel sucré et effrayant ! ». Voilà comment TinyMindz nous présente son tout nouveau jeu disponible gratuitement sur Steam jusqu'au 7 juillet à 14 heures et baptisé Cakey's Twisted Bakery. Vous avez pour tâche de recherche votre petit frère, George, disparu quelque part dans la boulangerie. Pour le sauver, vous devrez ainsi relever les défis de Cakey et de ses potes-isseries (la blague est voulue) : Frostina et Candy Bane.

Pour cela, il vous faudra rassembler les bons ingrédients pour préparer la tarte de destruction parfaite à utiliser contre des pâtisseries qui ne vous veulent vraiment pas du bien. L'aventure ne sera en effet pas une promenade de santé. Un faux pas et vous vous retrouverez au prochain plat d'un repas monstre. Cachez-vous et frayez-vous un chemin à travers de nombreuses pièces sombres pour trouver votre frère et votre chemin vers la maison.

Comme un glaçage à la Five Nights at Freddy's pour ce jeu gratuit indépendant

Ce titre indépendant tout juste sorti sur Steam peut donc être récupéré gratuitement jusqu'au 7 juillet à 14 heures. Après cela, il sera affiché à 10 euros. Petit jeu oblige, il ne demande pas un PC de compétition pour tourner convenablement. La configuration minimale requise ne préconise en effet qu'une GeForce GT 1030 ou une Radeon RX550, ainsi que 8 Go de mémoire et 1 Go d'espace disque.

Malgré des prérequis aussi modestes, Cakey's Twisted Bakery affiche une plutôt solide direction artistique qui rappelle forcément grandement celle des jeux Five Nights at Freddy's. Il lui emprunte en effet une ambiance bien glauque et oppressante associée à des éléments enfantins mais pervertis. Il n'appartient donc qu'à vous de voir si cette pâtisserie tout juste sortie du four est à votre goût ou non.