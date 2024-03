Comme souvent, Steam propose à ses utilisateurs de découvrir des jeux divers et variés, et ce, sans frais supplémentaires. C'est devenu une sorte de tradition, et ça dure parfois le temps d'un weekend. Cette fois, vous avez encore l'opportunité d'essayer un gros titre gratuitement, mais il ne va pas falloir se tourner les pouces. Pour cause, il va bientôt devenir à nouveau payant. Si vous souhaitez vous forger un premier avis dessus, c'est maintenant ou jamais !

Dernière chance pour faire ce jeu gratuitement

Ce weekend, deux jeux étaient accessibles sans faire chauffer la carte bleue. Le premier, c'était la version 2023 de Mortal Kombat 1, dont l'histoire reprend après les événements de Mortal Kombat 11. C'est une sorte de deuxième reboot qui se montre assez innovant, notamment avec l'introduction des Kameo Fighters. Quoi qu'il en soit, on ne va pas s'étaler dessus, pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus disponible gratuitement sur Steam. On se doute que ça risque de faire des déçus, mais vous pouvez toujours vous retrancher sur l'autre production. Mais là encore, ça ne va peut-être pas être à votre goût.

Il s'agit donc de Fractured Online, un MMORPG sandbox en monde ouvert mêlant combats plus ou moins nerveux avec des environnements interactifs. La particularité de ce jeu en accès anticipé se situe surtout au niveau des affrontements contre vos ennemis. En effet, ce n'est pas forcément votre équipement qui va faire la différence, mais plutôt votre ingéniosité et habileté. En outre, vous pouvez rassembler des ressources pour construire une maison, une ville, une colonie, bref, les possibilités sont nombreuses, et l'aspect gestion semble assez poussé. Si ça vous intéresse, on vous prévient, il n'est pas très apprécié sur Steam. Il affiche un score de « Moyen » pour 719 évaluations, ce qui n'est pas rassurant. Pour les plus curieux d'entre vous, il reste 3 heures pour le faire sans débourser le moindre centime.

Plein de jeux gratuits à faire dès maintenant !

On est d'accord, 3 heures, c'est court, même si ça laisse tout de même le temps de jeter un coup d'œil rapide histoire de tâter le terrain. Après, n'oubliez pas qu'il existe également des jeux gratuits sur Steam qui le restent éternellement. On parle bien évidemment des free-to-play, et récemment, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. On pense d'abord à 100 Dino Cats, un jeu d'énigmes où il faut trouver des chats cachés sur différents tableaux dessinés à la main. Sur la plateforme de Valve, le succès est au rendez-vous, alors n'hésitez pas à le tenter !

Dans un autre registre, on a Please, Touch the Artwork 2. Ce puzzle game vous fait explorer un monde décrit comme étant « surréaliste », tout en vous laissant jouer avec les belles peintures qui vous entourent. Il est possible de les toucher, de récupérer des objets qui sont à l'intérieur, tout ça dans le but de résoudre des énigmes. Comme on l'a déjà expliqué, c'est gratuit, alors ça ne coûte rien littéralement rien d'essayer. En plus, les retours des joueurs sont vraiment positifs.