Les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher. C'est un fait, et la tendance n'a pas l'air prête de s'inverser. Mais, par chance, certains distributeurs offrent régulièrement des titres plus ou moins importants sur leurs plateformes. C'est particulièrement vrai pour les joueurs PC. Et, aujourd'hui, ce sont deux jeux plutôt appréciés qui vous sont donnés gratuitement sur Steam. Mais ne tardez pas trop, car l'offre est temporaire.

Un nouveau jeu gratuit à garder sur Steam

S'il arrive que Steam offre des jeux à gros budget, le plus souvent, il met surtout en avant des productions plus modestes. C'est alors l'occasion de s'essayer à des jeux méconnus, auxquels on ne jouerait peut-être pas autrement. Aujourd'hui, le nouveau jeu gratuit va plaire à celles et ceux qui aiment se casser la tête. De fait, il s'agit de Island of Insight, un jeu de puzzle développé par Lunarch Studios et publié par Behaviour Interactive.

La particularité de ce jeu gratuit Steam, qui mêle énigmes et exploration, est qu'il s'agit d'un MMO. De fait, il oblige une connexion internet et permet de partager le monde aux côtés de nombreuses autres personnes. Cependant, l'impossibilité d’interagir verbalement avec les autres joueurs et joueuses casse un peu l'intérêt du multijoueur. À défaut, nous pourrons profiter d'un mode offline dès le 9 juillet prochain.

Toutefois, ne jetez pas la pierre tout de suite à Island of Insight. Ce jeu gratuit Steam a de nombreux points forts pour lui. Particulièrement riche, il vous faudra une quarantaine d'heures pour venir à bout, ce qui peut doubler, voire tripler, si vous êtes du genre complétiste. Il propose des centaines de casse-têtes en perspectives, de jeux de logiques et de labyrinthes 3D. Dans une ambiance particulièrement reposante, il rappellera évidemment le cultissime Myst et son héritier, The Witness.

Si le jeu vous intéresse, faites très vite. Il n'est offert qu'aujourd'hui, et aujourd'hui seulement. Rendez-vous sur sa page Steam et ajoutez-le d'un clic à votre bibliothèque avant 19 heures. Ensuite, le tour est joué : le jeu est vous à vie. Notez que si vous passez à côté de l'offre, une démo gratuite sera toujours disponible. Dès lors, si vous êtes convaincu, vous aurez toujours l'occasion de le récupérer à moitié prix pendant les soldes Steam, qui débuteront justement ce jeudi 27 juin à 19h, pour se conclure le 11 juillet.

Derniers jours pour récupérer gratuitement ce jeu acclamé

Lui a eu le droit à un coup de projecteur tout le mois de juin. De fait, à l'occasion du Pride Month célébrant la communauté LGBTQ+, Tell Me Why est gratuit sur Steam. Développé par le studio français Don't Nod (Life Is Strange, Banishers: Ghost of New Eden), il s'agit d'un jeu narratif dans lequel vos choix ont des conséquences. Ainsi, jusqu'au 1er juillet, plongez-vous dans l'histoire tourmentée des jumeaux Alyson et Tyler. Au travers de trois chapitres, vous lèverez progressivement le voile sur un passé trouble. Alors récupérez simplement ce titre multiplement récompensé sur sa page Steam, et gardez-le à vie.