Steam est réputé pour ses soldes alléchantes, mais il pourrait bien devenir encore plus attractif avec cette fonctionnalité similaire au PS Plus Premium qui vient d’être découverte.

Pour énormément de joueurs PC, Steam est devenu une plateforme absolument incontournable. Plus qu’un magasin en ligne, c’est un véritable hub bourré de bonnes affaires et de fonctionnalités très appréciées. Et il se pourrait bien que la plateforme de Valve cherche à séduire davantage en reprenant une fonctionnalité du PS Plus Premium qui permet de jouer gratuitement à certains jeux pour un temps limité.

Steam se la joue PS Plus Premium

Repéré par des utilisateurs, Steam proposerait donc désormais des versions d’essai gratuites limitées dans le temps, un peu comme ce que propose le PlayStation Plus Premium. Ou tout du moins, c’est le cas aujourd'hui avec Dead Space Remake, actuellement en promotion sur la plateforme. Il est, en effet, possible d’essayer le jeu d’EA pendant un peu moins de 2h sans verser un seul centime.

Ce qui est étonnant, c’est que le remake de Dead Space semble être le seul jeu à profiter de cette offre. Bien que de nombreux titres EA soient en promotion, aucun autre ne propose de version d’essai. D’ailleurs, aucun autre jeu en promo ne le propose pour le moment.

À l’heure actuelle, il est impossible de savoir si cette offre Steam est isolée, s’il s’agit d’une fonctionnalité qui reviendra prochainement, ou si c’est tout autre chose. En l’état, l’essai gratuit n’a rien à voir avec l’EA Play, qui est quelque chose de totalement séparé. Ni même avec EA tout court d'ailleurs, puisqu’il n’y a aucune offre similaire sur le magasin de l’éditeur.

Plus de questions que de réponses

Difficile donc de dire d’où vient cette nouvelle fonctionnalité. Mais le fait est qu’elle semble déjà bien reçue par les utilisateurs. Sur ResetEra par exemple, les premiers retours accueillent très cette nouveauté, même si beaucoup de questions. Notamment pour savoir si cette version d'essai remplace, ou se cumule, avec la politique de remboursement de Steam déjà en place. Cette dernière permet de se faire rembourser un jeu si on a joué moins de deux heures durant les 14 premiers jours suivants l'achat. Pour le moment, Steam ne semble pas avoir communiqué sur le sujet, il faudra donc surveiller ça de près.