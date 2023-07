SEGA se sent d’humeur généreuse cette semaine. L’éditeur japonais a déjà attiré le chaland sur son propre site en offrant un de ses titres niches jusqu’à la fin du mois. Il remet aujourd’hui le couvert en proposant de récupérer un nouveau jeu gratuit Steam et, cette fois, il parlera à beaucoup plus de monde. Il faudra néanmoins être réactif car l’offre se termine très bientôt.

Un excellent jeu gratuit sur Steam

Les jeux gratuits Steam s’enchaînent. De temps à autres, la boutique permet de tester sans frais plusieurs productions pendant quelques jours, généralement le weekend. Passé ce délai, le joueur n’a d’autre choix que de payer pour continuer à y jouer. En revanche, les utilisateurs peuvent de temps à autre récupérer des jeux qu’ils pourront conserver à vie s’ils les ajoutent dans leur bibliothèque à temps. Et c’est dans cette seconde catégorie que se situe le nouveau jeu gratuit du jour. Jusqu’au 27 juillet 2023, les joueuses et les joueurs peuvent en effet obtenir une autre production de SEGA : Dungeon of the ENDLESS.

Mélange détonnant de rogue-like et de dungeon-defense, ce jeu primé vous met à la tête d’une équipe de héros. A vous de protéger le générateur de votre vaisseau qui s'est écrasé en formant et gérant une équipe de héros, tous ayant leurs propres compétences et forces. La tâche ne sera pas si simple, car il faudra en même temps explorer un labyrinthe en constante évolution, affronter des vagues de monstres et relever des défis spéciaux, seul ou en coopération avec trois autres joueurs. Étage par étage, ce jeu gratuit Steam gagnera en intensité et en brutalité. Jamais injustement punitif, ce titre sait se montrer diablement addictif.

Autant dire que SEGA joue clairement la carte de la générosité en offrant un titre aussi excellent que Dungeon of the ENDLESS. Acclamé par la critique et les joueurs, le jeu cumule des dizaines de milliers d’évaluations très positives sur Steam. C’est aussi et surtout un moyen pour l’éditeur de promouvoir sa licence avant le lancement du prochain opus : Endless Dungeon. Cette fois, les parisiens d’Amplitude Studio miseront sur un cocktail de rogue-lite, de twin-sticks shooter et de tactical qui s’annonce comme réinterprétation du jeu actuellement offert sur Steam. Sa sortie a été décalée au 19 octobre prochain. C'est donc le moment ou jamais de découvrir cet univers empreint d’humour.

Pour récupérer gratuitement Dungeon of the ENDLESS, rendez-vous simplement sur sa page Steam et ajoutez-le simplement à votre compte avec le 27 juillet 2023. A partir de là, le jeu restera niché dans votre bibliothèque aussi longtemps que la boutique existera. Et si vous souhaitez obtenir un second jeu SEGA gratuitement, l'éditeur offre également une revisite de l'un de ses jeux populaires de la Dreamcast, et c'est encore une clé Steam.