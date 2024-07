C'est la fin de semaine, le moment de se détendre, alors quoi de mieux que de profiter d'un bon jeu, qui plus est sans débourser un sou ? D'un côté, l'Epic Games Store offre du nouveau contenu chaque jeudi, mais son concurrent direct n'est pas sans ressource. De fait, de l'autre côté, Steam aime aussi gâter sa communauté. Comme chaque fois, à l'approche du week-end, la plateforme de Valve donne accès pendant une durée limitée à un jeu gratuit. Et, cette fois-ci, il s'agit d'un titre particulièrement apprécié dont vous avez forcément entendu parler.

Steam nous fait frisonner avec ce jeu gratuit

On peut le dire, Steam possède un catalogue d'une richesse sans borne. On y trouve bon nombre de jeux gratuits, parmi lesquels on a parfois la chance de tomber sur de vraies pépites. Mais, dans l'ensemble, la majorité des titres de la ludothèque reste payante. Alors, quand un bon jeu est accessible sans dépenser un centime pendant une durée limitée, on en profite !

Ce week-end, c'est le très populaire Dead by Daylight qui bénéficie d'un accès gratuit, dès maintenant et jusqu'au dimanche 28 juillet. Vous pouvez ainsi accéder à la version de base du jeu de Behaviour Interactive, sur PC ou sur votre Steam Deck. Alors, ne tardez pas, profitez-en sans attendre.

Qu'est-ce que c'est Dead by Daylight ?

Sorti en 2016, Dead by Daylight a fait sensation sur les plateformes de streaming. Il s'agit d'un jeu multijoueur en ligne qui vous plonge dans un univers horrifique à souhait. Par son gameplay asymétrique, il vous invite à jouer un survivant parmi un groupe de 4 personnes pour échapper à un tueur ou, à l'inverse, d'incarner ledit tueur.

Le succès du titre est tel qu'il figure encore aujourd'hui parmi les meilleures ventes de Steam. L'intérêt du jeu est régulièrement ravivé grâce, entre autres, à de nouveaux packs de personnages issus de licences cultes. Dernièrement, il a ainsi eu droit à son cross-over avec Donjons & Dragons et même avec Tomb Raider !

Profitez donc du week-end de jeu gratuit pour découvrir Dead by Daylight sur Steam. Qui plus est, si le jeu vous plaît, vous pourrez l'acheter à prix réduit jusqu'au 8 août, pour 7,99€ au lieu des 19,99€ habituels.