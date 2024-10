Une fois de plus, Steam permet de récupérer gratuitement un super jeu, et surtout de le garder à vie dans votre bibliothèque. Pas mal, non ? Par contre, il ne faut pas trop tarder. Comme toujours.

Outre l'Epic Games Store et GOG, Steam est également une plateforme de choix pour récupérer gratuitement des jeux et découvrir des petites merveilles sans débourser un centime. C'est une nouvelle fois le cas avec un jeu accessible et récupérable pour le garder à vie. Encore faut-il s'y prendre à temps. De quel titre s'agit-il ?

Un bon jeu gratuit sur Steam, mais faites vite

Les fans de jeux originaux et dynamiques vont être ravis ! Castle Break, un jeu mêlant des mécaniques d'Arkanoid, de Air Hockey, ainsi que des éléments de tir et de construction, est disponible gratuitement pour une durée limitée sur Steam. Vous avez jusqu'au 13 octobre à 19h00 pour le télécharger et le conserver dans votre bibliothèque de jeux à vie, sans débourser un centime.

Castle Break n’est pas un jeu ordinaire. Il combine plusieurs genres pour offrir une expérience unique. Vous devrez détruire des tours ennemies avec des bombes, des roquettes et des lasers tout en protégeant vos alliés. Un mélange explosif qui demande autant de stratégie que de réflexes rapides.

Le jeu propose une campagne de 30 niveaux et un mode Infini pour ceux qui aiment les défis sans fin. Vous pouvez choisir vos propres tactiques : tir, coups puissants ou construction d'obstacles. Les contrôles à une main rendent le jeu accessible et permettent de jouer même en buvant un café (mais attention à ne pas renverser, certains niveaux sont coriaces !).

De plus, les classements mondiaux permettent de montrer à quel point vous êtes doué en comparant vos scores avec ceux des autres joueurs.

Comment le récupérer ?

C'est très simple. Il suffit de vous rendre sur Steam, de trouver Castle Break, et de l'ajouter à votre bibliothèque avant le 13 octobre à 19h00. Une fois téléchargé, il sera à vous pour toujours. C'est aussi facile que ça ! Si vous aimez les jeux d'action rapides avec un brin de stratégie, Castle Break est une excellente surprise. En ce moment c'est vraiment la fête sur Steam, avec notamment Gris à moins de 2 euros. Un jeu qui est d'ailleurs aussi disponible dans le PS Plus d'octobre.

Source : Steam