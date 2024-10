On parle souvent des jeux gratuits Steam, et rassurez-vous, il devrait encore y avoir des titres offerts pour le week-end qui arrive. Mais la plateforme est également beaucoup appréciée pour les rabais qu'elle octroie régulièrement. Ca peut être dans le cadre d'événements spéciaux comme le récent Festival du RPG au tour par tour, ou bien des remises isolées qui sont à la discrétion de chaque développeur ou éditeur. On est sur ce deuxième cas de figure aujourd'hui avec une pépite à découvrir sans se ruiner.

Une promo Steam à ne pas rater pour un jeu magnifique

Les promotions sur Steam sont constantes, et si vous y aller dès maintenant, vous trouverez peut-être votre bonheur. À l'heure d'écrire ces lignes, Detroit Become Human de Quantic Dream, qui a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus, est disponible à 11,99€ au lieu de 39,99€. Mais plein d'autres jeux cassent également leurs prix comme Dark Souls 3, GTA 5, Dead Cells ou encore GRIS. Une fable contemplative développée par Nomada Studio et édité par l'enfant terrible de la scène indépendante, Devolver Digital.

« Jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, Gris s'est égarée dans le tréfonds d'un monde qu'elle a créé de toutes pièces » résume la description Steam du jeu. À l'époque de sa sortie, la rédaction était tombée totalement sous le charme puisque le soft avait obtenu un 9/10 de la part de Thomas. « D'une force évocatrice saisissante, GRIS ne mise pas tout sur les superbes visuels hallucinants de beauté de Conrad Roset, mais touche avec une remarquable justesse tous les sens en éveil, au travers d'une aventure métaphorique hors du temps ».

Une note qui correspond à « Fantastique » avec le macaron « Gameblog indispensable » pour enfoncer le clou. Et rien que d'un point de vue visuel, GRIS est bel et bien remarquable. Une claque artistique de tous les instants qui ne s'essouffle jamais, et qui mérite qu'on s'y intéresse. Ce jeu exceptionnel pour beaucoup est à moins de 2 euros sur Steam - 1,47€ pour être précis -, autant dire que c'est cadeau à un tel prix ! Comme d'habitude, cette réduction est temporaire et se termine le 15 octobre prochain. Rendez-vous sur la page Steam de GRIS pour en profiter.

Source : boutique Steam.