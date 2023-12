Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour essayer ces trois jeux gratuits sur Steam. Il n'y a plus une seconde à perdre, foncez, d'autant plus qu'il s'agit de bons titres !

Vous cherchez des bons plans dans le domaine du jeu vidéo sur PC ? Si c'est le cas, l'un des choix les plus évidents se situe du côté de Steam. La plateforme a toujours su proposer les meilleures promotions aux utilisateurs, notamment en période de fêtes. Ceci dit, tout le monde n'a pas forcément le budget nécessaire pour acheter certains jeux, malgré les prix réduits. Heureusement, le magasin de Valve a pensé à tout, et de temps à autre, il invite les joueurs à tester des jeux gratuitement sur une période limitée. Actuellement, vous en avez trois à essayer, mais il ne reste plus beaucoup de temps.

Trois jeux gratuits à faire sur Steam, mais faites vite

Tout d'abord, on a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un jeu de tir tactique se jouant en équipe. Malgré son âge plutôt avancé, ce titre possède toujours une communauté assez active, y compris au niveau de la scène compétitive. Si vous ne connaissez pas le concept, il se résume assez facilement. Deux teams de cinq joueurs s'affrontent sur une carte, avec d'un côté les forces spéciales, qui doivent sauver les otages et neutraliser l'ennemi. De l'autre, on a les terribles méchants, dont la mission est de vaincre l'autre équipe tout en se la jouant défensif avec des barricades, entre autres. Vous avez encore 3 jours pour le faire gratuitement sur Steam, alors n'attendez plus.

Ensuite, on retrouve Icarus, et là c'est un petit peu différent. Vous n'allez pas faire sauter des murs et tirer sur tout ce qui bouge, loin de là. C'est un jeu de survie qui peut se faire jusqu'à 8 joueurs. Comme dans la plupart des titres du genre, il faut prospérer sur une terre hostile, et devenir en quelque sorte le maître des lieux. En l'occurrence, cette aventure semble vraiment amusante à plusieurs, alors on vous conseille d'y jeter un œil avec vos amis. Mais rapidement, puisqu'il n'y a plus que 10 heures pour en profiter gratuitement sur Steam.

On finit avec BattleBit Remastered, le remède à l'ennui. A l'instar de Rainbow Six, c'est un FPS, mais vous allez vite comprendre qu'il n'a rien à voir avec lui. Ici, on est face à des graphismes en low-poly, et les parties peuvent se disputer à 254 joueurs. Sur la même carte oui, autant dire qu'on peut avoir affaire à des séquences ô combien chaotiques. En plus, la plupart des éléments du décor sont destructibles. Pour le moment, le jeu est en accès anticipé sur Steam et toujours gratuit, mais seulement pour encore 10 heures. C'est votre dernière chance, alors dépêchez-vous !

Un FF gratuit bientôt sur la plateforme

Ces jeux vont donc bientôt vous demander de refaire chauffer la carte bleue. Mais Steam n'a pas dit son dernier mot, et il ne va pas encore abandonner son manteau de Père Nöel. Le 7 décembre 2023, un titre issu d'une franchise culte va débarquer sur la plateforme. Il s'agit de FF7 Ever Crisis, le free-to-play sorti à l'origine sur iOS et Android. Pour rappel, il propose de vivre les aventures des figures majeures de l'histoire de Final Fantasy VII, l'un des opus les plus marquants de la saga. Comme vous pouvez le voir, ce dernier ne s'est pas uniquement offert un remake, mais aussi un spin-off pour le moins atypique.