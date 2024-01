Les utilisateurs de Steam sortent régulièrement le champagne. Eh oui, la plateforme de Valve est un véritable repère de promotions diverses et variées. C'est un excellent moyen de ne pas débourser trop d'argent, et ça, on ne le refuse jamais. Mieux encore, de temps à autre, on n'a même pas à mettre la main au portefeuille. Pour cause, il y a parfois des jeux qui sont disponibles gratuitement. Et on ne parle pas forcément d'un free-to-play, mais bien d'un titre normalement payant. D'ailleurs, en ce moment, une belle pépite est accessible, sans frais supplémentaires. Mais l'offre ne va pas tarder à se terminer.

Un excellent jeu gratuit sur Steam

Vous êtes peut-être un habitué des essais gratuits sur Steam. Si c'est le cas, vous savez à quel point ça peut être alléchant. Le concept est simple, les éditeurs permettent aux joueurs de tester leurs productions, sans demander de faire chauffer la carte bleue. Attention, ce n'est pas une pratique qui concerne seulement les petits jeux indépendants. Par exemple, EA FC 24 a eu droit à ce traitement en ce mois de janvier 2024. Pas mal, non ? Mais alors, qui est la star du jour ? Il s'agit d'un titre qui a rencontré un beau succès, et dont le nom vous dira probablement quelque chose : This War of Mine Final Cut.

Au départ, ce jeu est sorti en 2014, et il fut accueilli à bras ouverts par la communauté. Il s'est même offert plusieurs DLC, ce qui a servi à renforcer sa popularité. Un peu plus tard, une Final Cut a vu le jour, et on peut dire qu'elle est plutôt intéressante. En effet, c'est concrètement la version idéale pour faire This War of Mine. D'abord, il faut savoir qu'elle remasterise l'aventure, mais pas que. Elle comprend également toutes les mises à jour et extensions gratuites sorties à ce jour. Au menu, il y a un scénario inédit, de nouveaux défis, bref, du beau contenu. Tout ça, vous y avez accès gratuitement via Steam, mais il ne reste plus que 10h pour en profiter.

Au total, vous allez en avoir pour plus de 20h pour faire le tour de l'histoire principale et des activités annexes. Si vous préférez tracer une ligne droite, comptez environ 11h. Quant au récit en lui-même, il vous plonge dans la vie d’un groupe de civils qui tente de survivre aux atrocités de la guerre dans une ville qui est assiégée. Un cadre ô combien angoissant, et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il va maintenant falloir gérer les ressources des survivants, et faire face à des pénuries de nourriture ou de médicaments. Est-ce que vous aurez les épaules pour cette tâche ? A vous de le découvrir sur Steam.