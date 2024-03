Steam a pour habitude de rincer ses utilisateurs. La plupart du temps, ça passe par des soldes agressives ou des jeux temporairement gratuits. Mais il arrive également que la plateforme de Valve invite les joueurs à obtenir du contenu pour certains titres, et ce, sans frais supplémentaires. C'est justement le cas avec le nouvel opus d'une franchise légendaire, qui a débarqué en début d'année. Si vous êtes actuellement en train de le faire, alors on vous conseille de ne surtout pas louper cette offre alléchante. D'autant plus qu'elle est limitée dans le temps.

Du contenu gratuit à récupérer sur Steam pour un jeu très apprécié

Le jeu en question, c'est Like a Dragon : Infinite Wealth, le dernier-né de la célèbre licence. Contrairement au 7 et aux autres Yakuza, ce dernier change complètement de cadre. Fini les rues de Kamurocho, de Yokohama ou d'Osaka, pour ne citer qu'elles, et bonjour le soleil de Honolulu. Cette fois, on enfile sa chemisette à fleurs et on va se dorer la pilule à Hawaï. C'est un changement plutôt radical, mais qui fonctionne à merveille, sans perdre l'essence de cette série qu'on aime tant. Il y a même des nouveautés assez surprenantes, comme la gestion d'une île un peu particulière à la sauce Animal Crossing / Stardew Valley.

Mais alors, quel rapport avec Steam ? Eh bien, si vous l'avez sur cette plateforme, alors il y a du contenu gratuit à récupérer dès à présent. C'est une belle opportunité, même si ce n'est pas un cadeau renversant. Il s'agit de « L'ensemble de jobs spéciaux », qui comprend un objet unique. C'est une tenue pour Ichiban qu'il peut porter en combat. Elle est baptisée « Employé Hello Work ». Vous avez envie de porter un costard cravate en plein soleil d'été ? Vous pouvez le faire, sans avoir besoin de faire chauffer la carte bleue.

Pour le coup, c'est une offre bienvenue, étant donné que certaines personnes ne comprenaient pas trop l'intérêt de devoir dépenser de l'argent pour une simple tenue. De ce qu'on a cru comprendre, avant la sortie du jeu, il était possible de l'avoir gratuitement en s'abonnant à la newsletter de Sega. Malheureusement, il semble y avoir eu un problème avec ça dans certains pays. Du moins, si on se fie aux retours sur Steam. En tout cas, comme ça, tout le monde devrait être d'accord.

Crédits : Steam

Une offre limitée dans le temps, ne traînez pas !

Mais vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Il en va de même pour ce genre de promotions sur Steam. En l'occurrence, cette tenue est disponible gratuitement jusqu'au 16 mai 2024 à 19h00. Cela vous laisse largement le temps de vous en emparer. Dans le doute, ne traînez pas trop, et allez la récupérer le plus vite possible. On ne sait jamais, ça pourrait vous sortir de la tête. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à jeter un œil à Like a Dragon : Infinite Wealth. Il vaut vraiment le détour, et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait les autres opus de la saga pour l'apprécier.