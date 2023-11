Un super jeu, qui est normalement payant, est maintenant gratuit sur Steam. C'est une opportunité en or à ne pas louper, et vous allez voir, ce n'est pas n'importe quel titre.

La période des fêtes de Noël a déjà commencé pour beaucoup. Oui, déjà, alors que nous ne sommes même pas encore en décembre. C'est plutôt un avantage, car si on prend Steam, il se met déjà à nous offrir des cadeaux en tout genre. On pense notamment aux grosses promotions qui permettent d'obtenir ses jeux préférés pour trois fois rien, mais pas que. En effet, un excellent jeu est dorénavant disponible gratuitement sur la plateforme de Valve.

Un super jeu gratuit est disponible sur Steam

Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais récemment, la franchise Killer Instinct a fêté son 10e anniversaire en grande pompe. Pour les retardataires, il s'agit d'un jeu de combat qui a accompagné le lancement de la Xbox One. Sa direction artistique et sa nervosité ont été saluées à de nombreuses reprises, ce qui lui a permis de se construire une belle communauté autour de lui. De son côté, Iron Galaxy compte bien prendre soin du jeu, et il a visiblement eu envie de faire plaisir au plus grand nombre. Le titre est donc maintenant gratuit sur Steam et les consoles Xbox, mais il y a une condition.

En effet, actuellement, il existe deux versions du jeu : celle qui est désormais free-to-play, et la Killer Instinct Anniversary Edition pour la somme de 29,99 €. Mais alors, quelle est la différence ? Si vous optez pour l'option qui ne fait pas chauffer la carte bleue, il y aura du contenu en moins. Eh oui, Steam et Xbox ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ainsi, même si on retrouve les modes solo et classé, il ne faut pas compter sur la présence de tous les combattants. Ceux que vous pourrez sélectionner seront triés sur le volet et accessibles via une rotation hebdomadaire.

Ce beau cadeau de la part du studio se fait dans le cadre d'une mise à jour pour le jeu. L'une de ses plus grosses conséquences, c'est la disparition de la Definitive Edition. Cette dernière comprenait Killer Instict Classic 1 & 2, des concept arts ou les interviews des développeurs. En fait, l'édition Anniversary va la remplacer, mais elle n'inclura malheureusement pas son contenu bonus. Par ailleurs, si vous possédez la version qui va être retirée de la vente, y compris sur Steam, pas de panique. Un passage se fera automatiquement vers l'autre édition, sans frais supplémentaires.

La plateforme met son bonnet de Noël

C'est clairement une belle offre à ne pas manquer, et on peut dire qu'il fait bon d'être un utilisateur Steam. Récemment, nous avons eu droit aux soldes d'automne qui permettait de récupérer des stickers dématérialisés. Bien évidemment, ce fut aussi l'occasion d'amasser plein de jeux à prix réduit, et connaissant la plateforme, elle ne va pas en rester là. En décembre, il y aura probablement de nouvelles promotions dévoilées dans le cadre des fêtes de Noël. Ce sera une opportunité à ne louper sous aucun prétexte, et en attendant, vous pouvez foncer sur Killer Instinct.