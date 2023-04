Des développeurs indépendants qui tentent de se faire un nom, il y en a des tas. Mais peu arrivent à créer le buzz avant même la sortie de leur premier jeu. C'est pourtant ce que sont parvenus à faire les petits gars du studio DRAMA avec leur FPS Unrecord.

Un jeu à ajouter absolument à votre "whishlist" sur Steam

Beaucoup des plus gros studios de développement font la courses aux graphismes toujours plus réalistes. A l'inverse, les indés, qui ont forcément moins de moyens, sont souvent obligés de se contenter du minimum syndical ou de proposer une véritable alternative. C'est pour cela que les jeux en pixel art et au style rétro courent les rues. Mais le petit studio français DRAMA, cofondé par le scénariste, game designer et compositeur Foda C et le développeur Alexandre Spindler, suit ses propres règles. En octobre 2022, Spindler avait attiré l'attention des joueurs. Sur Twitter, l'homme avait annoncé travailler sur un "jeu de style body cam", Unrecord. Autrement dit, notre point de vue se situe plus bas qu'habituellement dans les FPS, comme si nous observions la scène à travers une caméra embarquée. A l'époque déjà, le résultat avait épaté.

En précommande sur Steam, Unrecord se présente comme un FPS de type "shooter tactique". Et il fait part de ses ambitions sans détour :

Unrecord propose des dialogues complexes, des mécaniques de jeu innovantes, des dilemmes moraux difficiles et un système de tir unique. Le scénario dans Unrecord peut être comparé à un roman policier ou à un thriller. Le joueur devra enquêter sur plusieurs affaires criminelles et affronter une variété de personnages. L'intrigue et la présentation du jeu seront au cœur de l'expérience. Les joueurs peuvent s'attendre à toute une gamme de séquences de jeu ainsi qu'à de nombreux rebondissements.

Le FPS le plus immersif de l'histoire des jeux vidéo ?

En octobre, Alexandre Spindler avait partagé une vidéo de 45 secondes prometteuses. Mais hier, DRAMA a publié un premier trailer de gameplay officiel. Bien plus long, il permet de se faire un avis plus concret sur ce qui nous attend. Même s'il s'agit d'un build non définitif du jeu, le résultat est déjà extrêmement impressionnant. Sur Twitter, la bande-annonce cumule déjà 40 millions de vues et 150 000 "favs" en moins de 24 heures. Et les internautes ne tarissent pas d'éloges sur l'immersion d'Unrecord, ainsi que sur sa plastique avantageuse.

L'utilisation parfaite du moteur Unreal Engine ainsi que le point de vue similaire à celui d'une caméra embarquée confèrent au FPS une bluffante illusion de réalisme. Ne s'agissant que d'un court extrait, il faudra voir ce que le rendu vaut sur la longueur. D'autant que la manière de jouer de chacun influera également sur le réalisme des situations. Si la vidéo nous montre un agent des forces de l'ordres précautionneux - si on oublie qu'il tue accessoirement des gens, nul doute que les plus bourrins ne vivront pas du tout la même expérience. Mais en attendant, Unrecord s'annonce comme un FPS encore plus immersif que Half-Life : Alyx !