Quoi de mieux que de commencer une nouvelle semaine avec des jeux gratuits pour ceux qui n'ont pas pu en profiter ? Le principe est simple : les différentes plateformes, qu'il s'agisse de GOG, de l'Epic Games Store ou de Steam, offrent fréquemment des jeux avec un délai limité pour y jouer. Cette fois-ci, cela concerne la plateforme de Valve et deux titres, dont l'un est encore disponible toute la journée. Ensuite... c'est terminé ! Il ne vous reste donc plus longtemps devant vous.

Un jeu gratuit sur Steam dont il reste peu de temps

Le premier jeu Steam du lot est Fallout 76. Ce titre se distingue en tant que premier jeu multijoueur de la série Fallout, offrant une expérience en ligne où les joueurs peuvent explorer un vaste monde ouvert seul ou avec des amis. Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique en Virginie-Occidentale, servant de préquelle à la série. L'histoire débute le Jour de la Réclamation, lorsque les résidents de l'Abri 76, construit pour abriter l'élite de l'Amérique, émergent dans le monde extérieur 25 ans après une guerre nucléaire dévastatrice. Les joueurs doivent survivre dans un paysage ravagé, peuplé de survivants, de mutants et d'une faune irradiée.

Le gameplay inclut la construction de bases, la collecte de ressources et la défense contre les menaces environnementales et les autres joueurs. Initialement critiqué pour de nombreux bugs et un manque de contenu narratif, Fallout 76 a reçu plusieurs mises à jour majeures introduisant de nouveaux éléments de jeu, des quêtes, des événements et des améliorations en termes de stabilité et de contenu. Ces mises à jour ont contribué à améliorer l'accueil général du jeu au fil du temps. Pour le jeu Fallout, il reste encore un peu de temps, vous avez encore 3 jours pour en profiter.

Un peu de sport pour bien commencer la semaine

L'autre jeu Steam est PGA TOUR 2K23, un jeu vidéo de simulation de golf développé par HB Studios et édité par 2K Sports, sorti en 2022. Dans PGA TOUR 2K23, les joueurs peuvent créer leur propre golfeur ou jouer avec des professionnels réels, tels que Tiger Woods, qui est également en vedette sur la couverture du jeu. Le jeu propose un mode carrière approfondi où les joueurs peuvent participer à des tournois pour accumuler des points, améliorer leur classement et rivaliser pour le titre de champion du PGA TOUR.

Le jeu est apprécié pour son réalisme et la précision de ses mécaniques de golf, offrant une expérience immersive tant aux joueurs occasionnels qu'aux amateurs de golf. Il comprend une variété de parcours réels et fictifs, chacun présentant des défis uniques. De plus, PGA TOUR 2K23 permet aux joueurs de concevoir et de partager leurs propres parcours grâce à un éditeur de parcours intégré. Il ne vous reste que 10 heures sur Steam (au moment de la rédaction de cette news) pour en profiter.