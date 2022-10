Actuellement et depuis la crise du Covid, la plateforme Steam de Valve fait un véritable carton. Cela s'explique par plusieurs facteurs. De nombreux utilisateurs ont pu se lancer dans l'aventure PC et notamment Steam pour passer le temps, c'est un fait. Mais ce qui est aussi non négligeable c'est la part de plus en plus importante du marché asiatique et notamment chinois. La Chine est un géant du PC et Steam en profite actuellement.

Quand Valve brise son propre record Steam

La version chinoise ressemble à cela

En janvier 2022 nous vous parlions déjà d'un record Steam qui était arrêté à 28 millions de joueurs en simultané. À titre de comparaison, cela représente plus que la population du Cameroun. Eh bien cette fois le nouveau record est tout simplement de 30 millions d'utilisateurs en même temps soit plus qu'un pays comme le Venezuela.

Pour la petite histoire, il a fallu 14 ans à Steam pour atteindre un pic de 15 millions d'utilisateurs simultanés en 2017, mais seulement 5 ans pour les 15 millions suivants. C'est tout simplement gargantuesque. D'après un article de 2019 sur le jeu PC en Chine il y aurait environ 312 millions de joueurs PC (chiffre estimé), c'est donc autant d'utilisateurs à conquérir pour Valve à faire venir sur Steam

D'ailleurs c'est aussi pour cette raison que nous pouvons voir de nombreux jeux même indépendants, proposer quand c'est possible une traduction en chinois. Car c'est toujours ça de plus pour faire venir des joueurs potentiels de cet énorme marché.