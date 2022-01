Le nouveau record d'utilisateurs sur Steam en simultané est de... 28 millions de joueurs. À titre de comparaison, c'est plus que la population totale de l'Australie ou encore du Cameroun. Pour mémoire, la barre des 27 millions avait été franchie en novembre 2021. Très clairement la pandémie à un impact significatif sur Steam, sans compter le fait que globalement le nombre de joueurs PC grandit d'année en année.

Le nombre d'utilisateurs simultanés sur Steam a connu une forte croissance au cours de l'année 2020, en raison de l'impact du COVID-19, mais il est clair que cette croissance s'est également poursuivie en 2021. Les pics atteints chaque année en janvier : Jan 2019 : 17,6 millions

Janvier 2020 : 18,3 millions

Jan 2021 : 25,4 millions

Jan 2022 : 28,2 millions

Valve se frotte les mains avec Steam

Evidemment, 28 millions de joueurs connectés cela ne veut pas dire que 28 millions de personnes sont effectivement en train de jouer sur Steam, loin s'en faut. Mais cela reste toutefois un bel indice sur le "réservoir" de clients dont dispose Valve. Sans surprise, on retrouve Counter-Strike: Global Offensive en top position des jeux les plus joué avec un pic à 1,3 millions de joueurs en même temps. Ce qui est déjà assez énorme.

Ce nombre de joueurs potentiel est une aubaine pour les éditeurs. À commencer par Sony Interactive Entertainment, de plus en plus ouvert à l'idée de déployer des exclusivités sur nos bons vieux personal computer. Rappelons à tout hasard que la version PC de God of War sortira ce janvier 2022 !