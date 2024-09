L'Epic Games Store a dévoilé ses nouveaux deux nouveaux jeux gratuits du 5 au 12 septembre 2024, dont une licence iconique. Durant une semaine, la boutique vous laisse récupérer Football Manager 2024 ainsi que Sniper Ghost Warrior Contracts. Deux titres qui n'ont rien à voir mais qui ont chacun leurs fans. Sur la plateforme concurrente, à savoir, Steam, on peut aussi télécharger un nouveau jeu, à la différence que cette fois, vous ne pourrez pas le garder à vie dans votre bibliothèque.

Le nouveau jeu Steam à essayer pour quelques jours

Vu le temps catastrophique qu'il peut faire en France, autant rester tranquillement chez soi devant la console ou le PC. Si vous avez un compte Steam, ça va être le moment de se rendre sur la plateforme de Valve pour télécharger et profiter temporairement du nouveau jeu gratuit du week-end. Dès maintenant et jusqu'au lundi 9 septembre aux alentours de 19h00, vous pouvez tester Expeditions A MudRunner Game. Un titre où vous allez mener des missions de recherche tout-terrain et explorer des environnements sauvages pour vivre une aventure avec un grand A d'un autre genre. « De l’Arizona aux Carpates, explorez de vastes mondes ouverts à la recherche de trésors enfouis et de ruines oubliées ».

Expeditions: A MudRunner Game est donc le nouveau jeu gratuit Steam et l'essai tombe à pic ! Les développeurs de Saber Interactive viennent de lancer la Saison 1 Cave Odyssey qui ajoute notamment un environnement inédit. « La nouvelle carte Sedona, située en Arizona. Explorez des recoins inexplorés au cœur du désert. Que vous aidiez un scientifique à simuler la vie sur Mars ou que vous récupériez la boîte noire perdue d'une fusée, participez à un large éventail de nouvelles missions ». De plus, deux véhicules supplémentaires sont accessibles avec le Shiba Overlander et le STEP-7249, mais cela ne concerne que les détenteurs du Season Pass.

Pour les utilisateurs Steam qui veulent partir à la découverte d'Expeditions A MudRunner Game sans débourser un centime, vous aurez accès à l'ensemble du contenu de base. Ca devrait déjà vous occuper pendant de nombreuses heures, d'autant plus que ce n'est pas un jeu où vous allez pouvoir foncer à toute vitesse. Si vous réussissez à convaincre quelques amis de vous rejoindre, sachez que le titre est parfaitement jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs en ligne. Et comme c'est sur Steam, pas besoin de payer un abonnement PS Plus ou Xbox Game Pass.

Source : boutique Steam.