Il n'est pas rare de voir la plateforme de Valve faire de jolies offres. Entre les jeux gratuits, et les grosses soldes, Steam est devenu absolument incontournable pour tous les joueurs PC.

Aujourd'hui, le plus célèbre des magasins en ligne sur PC lance un nouveau festival avec dans son sillage, une tonne de jeux à prix cassé. Si vous n'avez pas encore fait le plein de jeu ou que vous avez un peu de place entre deux grosses sorties jeux vidéo, c'est peut-être le moment de se faire plaisir.

D'excellents jeux en promotion sur Steam

Pour ce nouveau festival, Steam a décidé de mettre en avant un genre particulier : les visual novels et les jeux ultra narratifs. On retrouve donc de francs succès très connus comme Paranormasight, fraîchement sorti ou encore plusieurs épisodes de la série Danganronpa. Capcom est également mis à l'honneur avec sa saga Ace Attorney / Phoenix Wright. Même Telltale est sur le devant de la scène avec sa trilogie The Walking Dead, hautement appréciée par les joueurs. On retrouvera les développeurs prochainement avec The Expanse, qui s'annonce déjà comme l'un de leurs plus gros jeux. Plus récemment encore, Harmony: The Fall of Reverie se laissera approcher. Le dernier jeu de Dontnod (Life is Strange). Il ne faudra toutefois pas traîner puisque le festival et les promotions qui vont avec ne sont disponible que du 7 au 14 aout.

Petite sélection de jeux appréciés et en solde sur Steam

Ace Attorney : Chronicles à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Arcadia Fallen à 10, 49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

à 10, 49€ au lieu de 20,99€ (-50%) Bad End Theater à 6,14€ au lieu de 8,19€ (-25%)

à 6,14€ au lieu de 8,19€ (-25%) Bustafellows à 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

à 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%) Chicken Police : Point it Red à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Coffee Talk à 7,67 au lieu de 12,79€ (-40%)

à 7,67 au lieu de 12,79€ (-40%) Danganronpa : Trigger happy Havoc à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Danganronpa 2 : Goodbye Despair à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Dangaronpa V3 : Killing Harmony à 11,89€ au lieu de 33,99€ (-65%)

à 11,89€ au lieu de 33,99€ (-65%) Digimon Survive à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

à 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Eliza à 3,69€ au lieu de 14,79€ (-75%)

à 3,69€ au lieu de 14,79€ (-75%) Ephemeral : Fantasy on Dark à 16,99€ au lieu de 33,99€ (-50%)

à 16,99€ au lieu de 33,99€ (-50%) Hatoful Boyfriend à 1,20€ au lieu de 6€

à 1,20€ au lieu de 6€ Hooked on You : Dead By Daylight Dating Sim à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) Monster Prom à 2,99€ au lieu de 11,99€ (-75%)

à 2,99€ au lieu de 11,99€ (-75%) Monster Prom : Second Term à 2,49€ au lieu de 4,99€ (-50%)

à 2,49€ au lieu de 4,99€ (-50%) Monster Prom 2 Monster Camp à 4,79€ au lieu de 11,99€ (-60%)

à 4,79€ au lieu de 11,99€ (-60%) Monster Prom 3 : Monster Roadtrip à 8,39€ au lieu de 11,99€ (-30%)

à 8,39€ au lieu de 11,99€ (-30%) Nightshade à 19,19€ au lieu de 31,99€ (-40%)

à 19,19€ au lieu de 31,99€ (-40%) Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy à 9,89€ au lieu de 29,99€

à 9,89€ au lieu de 29,99€ Paranormasight : The Seven Mysteries of Honjo 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) Season : A Letter to the Future à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

à 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%) 428 : Shibuya Scramble à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Tangle Tower à 3,35€ au lieu de 16,79€ (-80%)

à 3,35€ au lieu de 16,79€ (-80%) The Symbiant à 16,99€ au lieu de 19,99€ (-15%)

à 16,99€ au lieu de 19,99€ (-15%) Steins Gate à 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

à 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%) Steins Gate : 0 à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Toutes ces promotions et bien plus encore sont à retrouver directement sur la page Steam du festival. Notez par ailleurs que certains de ces titres proposent des démos à tester gratuitement. Vous les retrouverez quant à elles sur la page des jeux au cas par cas. Alors, allez-vous vous laisser tenter ?