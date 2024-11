Si vous jouez sur PC, et que vous êtes fans d'un licence Konami avec un vampire, vous devriez faire un tour sur l'Epic Games Store dès à présent. La plateforme offre en effet un tas de jeux gratuits légendaires avec une compilation incontournable. Pendant une semaine, la Castlevania Anniversary Collection est à télécharger gratuitement. De son côté, Steam a répliqué avec des petits cadeaux comme un autocollant animé, un avatar ou un cadre exclusif, ainsi que des essais gratuits de Tavern Keeper, Critter Café, Fast Food Simulator, Food Truck Empire et Drive Thru Simulator.

Les jeux gratuits Steam du 15 au 18 novembre 2024

Steam régale donc en ce moment les amateurs de simulations, mais trois autres jeux gratuits sont disponibles ce week-end dont un archi culte. Des titres à tester dès maintenant et jusqu'à ce lundi 18 novembre 2024. L'accès sera désactivé dès le début de la semaine prochaine, généralement dans le courant de la matinée. Il faut donc faire très vite. Pour cette nouvelle sélection, la boutique puise dans une production de légende signée Valve : Left 4 Dead 2. Le mythique jeu de zombies, qui prend tout son sens en coopération, est disponible gratuitement durant les trois prochains jours pour toutes les personnes ayant un compte Steam actif.

Left 4 Dead 2

Y'a t-il vraiment besoin de présenter Left 4 Dead 2 ? C'est l'un des meilleurs jeux de co-op de zombies qui continue d'être joué malgré toutes ces années. Certains déposent même encore des avis sur Steam pour faire grimper le score qui frôle la perfection. Avec 97% de retours positifs pour 680 510 évaluations, L4D 2 est l'un des titres les mieux notés de la plateforme. Il est téléchargeable dès maintenant sur Steam.

Isonzo

Le deuxième jeu à essayer gratuitement sur Steam ce week-end est aussi un titre multijoueur : Isonzo. Un FPS en ligne qui se déroule durant la Première Guerre mondiale, qu'on a déjà vu à plusieurs fois dans les jeux gratuits temporaires. Cette offre accompagne le lancement de la nouvelle mise à jour gratuite Adamello, qui ajoute un nouveau champ de bataille à plus de 3 000 mètres d'altitude dans les Alpes Adamello-Presanella. Un terrain hostile, avec des vents violents et de la neige épaisse, où le but sera de capturer le pic Presena. Cerise sur le gâteau, le mode « Ascent » revient également jusqu'au 25 novembre. C'est par ici pour récupérer l'essai gratuit d'Isonzo sur Steam.

Millennia

On termine les jeux gratuits Steam du 15 au 18 novembre 2024 en douceur avec un 4X historique : Millennia. « Créez votre propre nation dans Millennia, un jeu 4X historique au tour par tour qui met à l'épreuve vos prouesses stratégiques au fil de 10 000 ans d'histoire, de l'aube de l'humanité à ses éventuels avenirs ». Une production où vous pourrez décider du cours de l'histoire à travers 10 époques, des premières villes jusqu'aux voyages dans l'espace. Rendez-vous sur la page Steam pour découvrir Millennia.

Source : boutique Steam.