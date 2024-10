Comme sur GOG ou Epic Games Store, Steam propose également des jeux gratuits ou des jeux jouables gratuitement pendant une durée limitée. C'est justement le cas ici avec deux petites merveilles à découvrir. Mais, comme toujours, il va falloir faire vite, car il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Deux jeux jouables gratuitement sur Steam, faites vite !

Bonne nouvelle pour les joueurs ! PowerWash Simulator et Kingdom Two Crowns sont actuellement gratuits sur Steam. Mais attention, cette offre ne dure que 10 heures encore (14 octobre) ! Si vous ne connaissez pas encore ces jeux, c’est le moment parfait pour les découvrir sans frais.

Dans PowerWash Simulator, développé par FuturLab et publié par Square Enix, vous incarnez un nettoyeur équipé d'un puissant nettoyeur haute pression. Votre mission ? Nettoyer à fond des voitures, des maisons, des parcs, et bien plus encore. Le jeu propose une expérience simple, relaxante et surtout très satisfaisante. Voir la crasse disparaître peu à peu est étonnamment zen. Et puis, c'est un peu le jeu rêvé pour tous les maniaques du nettoyage. Quel bonheur d'avoir la sensation du travail bien fait à la fin de chaque niveau.

Kingdom Two Crowns est tout à fait différent. Développé par Noio et publié par Raw Fury, ce jeu de stratégie en 2D vous met dans la peau d’un roi ou d’une reine qui doit bâtir son royaume tout en le défendant contre des créatures surnaturelles. L’originalité du jeu tient dans son design en pixel art et son gameplay en défilement horizontal. Ici, vous devez gérer vos ressources, recruter des sujets, construire des défenses et explorer votre royaume. Clairement, c'est une petite merveille chill qu'il serait dommage de louper.

Comment en profiter ?

C’est très simple. Rendez-vous sur Steam et téléchargez PowerWash Simulator et Kingdom Two Crowns gratuitement, tant que l’offre est encore active. Vous avez encore une dizaine d'heures pour en profiter, mais une fois la promotion terminée, ils redeviendront payants. Si vous les aimez, vous pourrez acheter le jeu et garder votre progression.

