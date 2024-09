Chaque semaine, c’est la fête concernant les jeux gratuits, chacun y va de sa petite offre ou accueille parfois de nouvelles sorties, tout simplement. Cette semaine encore, que ce soit avec Steam, l’Epic Games Store, le PS Plus, le Xbox Game Pass ou simplement sur PS5, plusieurs jeux gratuits sont disponibles pour profiter d’un week-end au chaud, à moindre coût.

Les jeux gratuits de l’Epic Games Store de cette semaine

Évidemment, c’est LE rendez-vous incontournable des joueurs PC. L’Epic Games Store a offert une fois encore quelques jeux sympas. Ils sont au nombre de deux à pouvoir être récupérés cette semaine jusqu’au jeudi 19 septembre à 16h59. Ce ne sont pas de très gros jeux, mais des titres dont les retours sont excellents et, dans le lot, il y a une licence que tout jeune adulte normalement constitué connaît forcément.

Les Razmoket, ça vous parle ? Ce dessin animé lunaire où des bambins font tout un tas de choses complètement loufoques. Eh bien, c’est un des derniers jeux issus de cette franchise légendaire de votre enfance qui est offert cette semaine : Razmoket : Aventures à Game Land. Un jeu de plateforme apprécié et félicité par les joueurs. À ses côtés, on retrouve un autre petit jeu bien plus niche cette fois, Super Crazy Rhythm Castle, édité par Konami. Un jeu jouable seul ou en coopération dans lequel on doit résoudre des énigmes et s’amuser autour de quelques mini-jeux sympas.

Les jeux gratuits de l’EGS disponibles jusqu’au 19 septembre à 16h59

Steam et ses jeux gratuits à garder ou pour un temps limité

Steam a aussi quelques bonnes affaires à proposer ce week-end, avec notamment l’un de ses plus gros succès de ces dernières années, gratuit pour quelques jours. Difficile d’être passé à côté de V Rising, un RPG à moitié bac-à-sable qui a tout explosé à sa sortie. Bien qu’il soit maintenant aussi disponible sur consoles, c’est bien sur Steam que le jeu a fait ses armes. Il est maintenant gratuit, mais pour un temps limité. Vous avez jusqu’à dimanche soir pour en profiter.

Même son de cloche pour l'excellent Forza Horizon 5, lui aussi gratuit tout le weekend. Vous pourrez profiter des immense étendu sauvage du Mexique au volant de plus d'une centaine de bolides tous plus magnifiques les uns que les autres. Alors oui, vous ne pourrez pas tout faire en un weekend, mais vous aurez largement de quoi profiter ou prendre la température pour peut-être finir par craquer.

Ce n’est pas le cas du prochain jeu gratuit, qui est quant à lui à garder définitivement dans votre bibliothèque. Son nom : Astronarch, un action-RPG roguelite plutôt apprécié, jouable seul ou en coopération. Gestion d’équipement, choix cruciaux, combats acharnés… les fans du genre connaissent déjà très bien la recette.

Pour récupérer ce jeu totalement gratuit, il faudra passer par le site Fanatical et simplement vous y inscrire pour ensuite réclamer votre cadeau. Gardez le site sous le coude, il n’est pas rare que ce dernier offre des jeux Steam.

Les jeux gratuits de Steam cette fin de semaine :

Le Xbox Game Pass aussi fait plaisir à ses abonnés le temps d'un week end

Sur Xbox aussi, on fait plaisir, bien que cela ne concerne que les abonnés au Xbox Game Pass. Comme chaque semaine, plusieurs jeux sont proposés à l’essai gratuitement pour un long week-end. Là encore, ces jeux gratuits ne le sont que pour quelques jours, donc si vous voulez en profiter, c’est maintenant ou jamais.

Au menu pour cette fin de semaine de mi-septembre (déjà, oui on y arrive), on a du FPS multi avec Rainbow Six Siege, un très grand cru dans son genre. Du multijoueur toujours, mais extrêmement fun cette fois avec Overcooked dans sa version la plus complète, All You Can Eat. Un party game hilarant à faire absolument avec une bande de copains ou en famille pour de bonnes tranches de rire. Sinon, vous pourrez aller transpirer sur le ring dans UFC 5, jeu de combat très connu et sous licence officielle de la MMA. Enfin, si vous êtes du genre à vouloir plutôt faire la guerre dans la boue, Classified France 44 est fait pour vous. Un jeu sur la Seconde Guerre mondiale qui retrace quelques grands conflits de l’époque, chez nous. Tous ces jeux sont donc jouables ce week-end, et ce jusqu’à lundi tôt le matin. Vous trouverez tous les jeux dans la section Free Play Days de votre Xbox.

Les jeux gratuits du week end grâce au Xbox Game Pass

Rainbow Six Siege

Classified France 44

UFC 5

Overcooked All you can eat

Un jeu gratuit surréaliste sur PS5 et PC

Du grand n’importe quoi, voilà qui décrit assez bien le jeu gratuit qui vient d’apparaître soudainement sur PS5. Déjà disponible sur PC, l’OVNI Undefeated vient d’arriver sur la console de Sony. Il compte nous en mettre plein la tronche et ce, même sans PS5 Pro. Le jeu se présente comme une démo WTF où l’on contrôle une sorte de Superman croisé avec Néo (Matrix) qui vole à fond la caisse à travers la ville, casse des trucs, éteint des feux avec ses mains et ce genre de chose. Un petit passe-temps qui est censé en mettre plein la vue pour teaser la suite, Undefeated Genesis, qui sera quant à lui un vrai jeu et non pas une sorte de démo un peu étrange.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez tâter la chose depuis votre PS5 et ce, totalement gratuitement. Vous pourrez ainsi profiter de contrôle adapté tirant profit des manette Dualsense, chose qu'il n'y a pas sur PC.