Il arrive parfois que des jeux débarquent sans crier gare sur PC, après avoir passé des années sur les consoles. On ne parle pas forcément des exclusivités PlayStation, entre autres. En fait, ça peut concerner n'importe quelle production vidéoludique. Et justement, on vient d'apprendre qu'un certain titre, qui appartient à une licence culte, va finalement venir sur PC, via Steam. On peut dire que c'est une bonne nouvelle.

Un Dragon Quest arrive sur Steam

Notre star du jour, c'est Dragon Quest Builders, premier du nom. Pour le coup, ça ne va pas nous rajeunir, puisqu'il est sorti en 2016 sur PS3 (au Japon), PS4 et PS Vita. Il a ensuite fait son entrée sur Nintendo Switch en 2018, puis sur Android et iOS en 2022. Comme vous pouvez le constater, ce qui était au départ une exclusivité PlayStation s'est vite exporté sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, c'est au tour du PC, et plus précisément de Steam, d'y passer. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il faut encore être un tout petit peu patient. Le jeu arrivera sur la plateforme de Valve le 13 février 2024.

Mais alors, Dragon Quest Builders, c'est quoi ? Vous l'avez sûrement compris au vu du titre, mais vous n'êtes pas face à un DQ comme les autres. C'est un action-RPG façon bac à sable (sandbox) où la construction va être au cœur de l'expérience. Quant à votre objectif, vous allez devoir faire face à un ennemi qui s'est emparé des terres d'Alefgard. Il les a plongés dans les ténèbres, et c'est à vous de mettre un stop à ses plans diaboliques. Profitez-en pour reconstruire le royaume sur votre passage, et terrassez les monstres qui se mettront en travers de votre route ! Si ça vous tente, tenez-vous prêts à le faire sur Steam.

Cette nouvelle édition du jeu est une bonne surprise, et va être accompagnée de quelques nouveautés. Déjà, on aura affaire à des « fonctionnalités améliorées au niveau du crafting ». Le pack baptisé Terra Incognita sera également compris, et ce, sans frais supplémentaires. Jusqu'ici, seuls les détenteurs du titre sur mobile y avaient droit. Un bundle va aussi être rendu disponible sur Steam, et il regroupera Dragon Quest Builders et sa suite sortie en 2018. Par ailleurs, si vous avez déjà le deuxième opus, vous aurez une réduction pour l'achat du premier.

Une bonne nouvelle après la mauvaise

Les fans de la célèbre franchise avaient bien besoin de cette annonce. Du moins, celles et ceux qui ont un PC et Steam, puisque sinon, difficile de profiter du portage. Eh oui, n'oubliez pas que Square Enix a récemment fait tomber le couperet pour un jeu de la série. Il s'agit de Dragon Quest Tact, un titre entièrement dédié au mobile. L'application sera « fermée » le 29 février 2024, mais pas au Japon. Visiblement, il y a un changement dans les tendances des consommateurs qui rend difficile le maintien du jeu sur la longue durée. C'est un choix plutôt compréhensible, mais qui n'a pas nécessairement plu à tous les fans.